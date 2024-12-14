Aleyna Tilki: Yeni şoför arıyorum
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şoför aradığını duyurdu
Giriş: 14.12.2024 - 19:49 Güncelleme: 14.12.2024 - 19:49
1
Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı iş ilanı ile dikkat çekti.
2
Tilki, şoförü ile yollarını ayırdığını açıklayarak yeni şoför aradığını belirtti.
3
Şarkıcı yaptığı o paylaşımda; "Magazinde sürekli yanımda gördüğünüz arabamı kullanan şoförümle yollarımızı ayırdık. Yeni şoför arıyorum" ifadelerine yer verdi.
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ