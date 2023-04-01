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Haberler Otomobil Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid
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En çevreci 'Alfa' Türkiye'ye geldi

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, kompakt SUV modeli Tonale’nin şarj edilebilir hibrit versiyonunu Türkiye’ye getirdi. 26 gr/km CO2 emisyon değeriyle bugüne kadar üretilen en çevreci Alfa Romeo modeli unvanını taşıyan otomobilde, 1.3 litre benzinli motor ve şarj edilebilir hibrit sistemin toplamda 280 beygir güç ürettiği belirtildi

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid
HABERTURK.COM

Alfa Romeo, kompakt SUV’u Tonale’nin dört tekerlekten çekişli, şarj edilebilir Hibrit (Plug-in Hybrid Q4) versiyonunu Türkiye’de satışa sundu.

Yapılan açıklamaya göre, Tonale Plug-in Hybrid Q4, 26 gr/km CO2 emisyon değeriyle bugüne kadar üretilen en çevreci Alfa Romeo modeli unvanını taşıyor.

Tamamen elektrikli moddayken 80 km'nin üzerinde menzile sahip olan Tonale Plug-in Hybrid Q4, şehir dışı kullanımda ise 600 km'nin üzerinde toplam menzile sahip.

1.3 litre benzinli motor ve şarj edilebilir hibrit sistemin toplamda 280 beygir güç ürettiği belirtildi.

Sistem gücünü, 6 vitesli çift kavramalı şanzıman üzerinden ön tekerleklere aktarırken 90 KW gücündeki elektromotor arka tekerleklere 250 Nm çekiş sağlıyor.

Tonale iç mekanında, toplamda 22.5 inçlik 2 büyük ekrandan oluşan bilgi-eğlence sistemi yer alıyor.

ELEKTRİĞİNİ 'YILAN'DAN BELLİ EDİYOR

Otomobilde, 'Elettro Biscione' adı verilen ve Alfa Romeo’nun logosunda da yer alan yılan figüründen esinlenen sol arka kapı camındaki amblemin, aracın elektrikli olduğunu vurguladığı da edinilen bilgiler arasında.

Tonale’nin, 15.5 kWh kapasiteli bataryalarıyla, WLTP döngüsünde 100km’de 1,14 lt kadar düşebilen yakıt tüketimi sağlanıyor. 80 km’lik menzil ise 7.4 kW dahili şarj cihazı kullanarak 2.5 saatten daha kısa bir sürede hızlı şarj ile dolabiliyor.

Veloce donanım seviyesiyle tercih edilebilecek olan Tonale Plug-in Hybrid Q4, 1 milyon 949 bin 800 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

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