Alfabe harfleri sırası: Türkçe alfabe sıralaması ile A'dan Z'ye harflerin yazılışı ve okunuşu
Türkçede kullanılan alfabe, dildeki sesleri temsil eden 29 harf içerir; 21'i sessiz ve 8'i sesli harftir. İlkokulda öğrencilere öğretilen ilk konulardan birisi alfabe sıralamasıdır. Alfabe, seslerin belli işaretlerle gösterilmesini sağlar ve yazının icadıyla birlikte hayatımıza girmiştir. Türkçe alfabe, 1928 yılında Latin harfleri baz alınarak düzenlenip kabul edilmiştir. Türkçede "abece" ya da Arapçada "elifba" şeklinde de adlandırılan bu sistem, A'dan Z'ye sıralama içerir. Türk alfabesi ve harf sıralaması hakkında daha detaylı bilgi almak için "Alfabe Harfleri Sırası: Türkçe Alfabe Sıralaması ile A'dan Z'ye Harflerin Yazılışı ve Okunuşu" başlıklı içeriğimizden yararlanabilirsiniz.
Türkçe alfabe, dilimizdeki sesleri temsil eden özel harf setimizdir ve toplamda 29 harf içerir. Türkçe alfabe harfleri, A'dan Z'ye alfabetik sıra ile dizilir ve bu alfabe sıralaması, eğitim hayatımızın ilk yıllarında öğrencilere öğretilir. Alfabede kaç harf var sorusunun yanıtı, Türkçemizde 29 harftir. Harflerin yazılışı ve alfabe okunuşu, Türkçe'nin doğru ve etkili kullanımı için temel bir öneme sahiptir. Alfabemiz, Latin temelli olup, 1928 yılında kabul edilmiştir. Alfabetik sıra ve alfabe sırası ile ilgili daha fazla bilgi için içeriğimizi inceleyebilirsiniz. Türk alfabesi, hem okunuşu hem de yazılışıyla dilimizin zenginliğini yansıtmaktadır.
Türkçe Alfabe Sıralaması
Türk alfabesinde 29 adet harf bulunmaktadır. Bunlardan sekizi ünlü, (A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü), geri kalanı ise ünsüzdür.
Türk alfabesi A harfi ile başlar, Z harfi ile son bulur. X ve W gibi harfler, Türkçe alfabesinde var sanılsa da bu harfler Türkçe değildir ve Türk alfabesinde bulunmamaktadır.
Büyük Harfler
A B C Ç D E F G Ğ H İ I J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Küçük Harfler
a b c ç d e f g ğ h i ı j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z
Ünlü (Sesli) Harfler
a, e, ı, i, o, ö, u, ü
Kalın Ünlüler
a, ı, o, u
İnce Ünlüler
e, i, ö, ü
Ünsüz (Sessiz) Harfler
b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z
Sert Ünsüzler
ç, f, h, k, p, s, ş, t
Yumuşak Ünsüzler
b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z
Türkçe Alfabede Kaç Harf Var?
Türkçe alfabede toplamda 29 harf vardır.
Alfabede Hangi Harf Kaçıncı Sırada Yer Almaktadır?
Alfabenin 1. harfi: A
Alfabenin 2. harfi: B
Alfabenin 3. harfi: C
Alfabenin 4. harfi: Ç
Alfabenin 5. harfi: D
Alfabenin 6. harfi: E
Alfabenin 7. harfi: F
Alfabenin 8. harfi: G
Alfabenin 9. harfi: Ğ
Alfabenin 10. harfi: H
Alfabenin 11. harfi: I
Alfabenin 12. harfi: İ
Alfabenin 13. harfi: J
Alfabenin 14. harfi: K
Alfabenin 15. harfi: L
Alfabenin 16. harfi: M
Alfabenin 17. harfi: N
Alfabenin 18. harfi: O
Alfabenin 19. harfi: Ö
Alfabenin 20. harfi: P
Alfabenin 21. harfi: R
Alfabenin 22. harfi: S
Alfabenin 23. harfi: Ş
Alfabenin 24. harfi: T
Alfabenin 25. harfi: U
Alfabenin 26. harfi: Ü
Alfabenin 27. harfi: V
Alfabenin 28. harfi: Y
Alfabenin 29. harfi: Z
Türk Alfabesi Tarihi
Türk alfabesi, Latin harfleri temel alınarak, 1 Kasım 1928 tarihli ve 1353 sayılı yasayla tespit ve kabul edildi. Bu kanuna göre, Türk alfabesinde 29 harf bulunur. 8 ünlü, 21 ünsüz harf vardır. Alfabeyi oluşturan büyük ve küçük harfler, sırasıyla aşağıdaki biçimde yazılır. Ayrıca ünlü “a, u, ı” harflerinin üzerinde yabancı kökenli sözlerde, ince okunuşu ve (bazı durumlarda) uzunluğu göstermek için im (^) kullanılmaktadır. “E” ve “O” harflerinde bu im kullanılmaz.
Batı Dillerin Bulunmayan Türk Harfleri
Türkçedeki Ç/ç, Ü/ü ve Ö/ö harfleri İngiliz alfabesinde bulunmamaları nedeniyle ASCII standardına dâhil değildir. Ancak bu harfler diğer batı dillerinde yaygın olarak kullanılmakta ve ISO-8859-1 (Latin-1) standardının içinde yer almaktadır. Küçük ı, büyük İ, Ğ/ğ, Ş/ş harfleri ise ISO-8859-9 (Latin-5) standardının içinde yer almaktadır.
Türkçede noktalı i harfi büyük harfle yazılıyorken de noktası koyulur: İ. Benzer biçimde noktasız büyük I harfi, küçük harfle yazılıyorken noktası koyulmaz: ı. Ancak yabancı dildeki sözcükler büyük harfle yazılıyorken I harfi noktasız yazılır. Türkiye Türkçesinin dışında Azerice ve Tatarcada da ı ve i harflerinin kullanımı, Türkiye Türkçesindeki gibidir.
Ş/ş harfinin sesi, İtalyancada sc(i), Fransızcada ch, İngilizcede sh, Almancada sch ve Galiçyacada x harfleriyle elde edilir. Bu harf kimi zaman Rumencedeki Ș/ș (virgüllü s) harfinin yerine kullanılmasına rağmen farklı bir harftir. Türkiye Türkçesinin dışında Türk şive ve lehçelerinde (Azerice, Tatarca, Türkmence vb.) ve Kürtçe, Zazaca, Lazca dillerinde kullanılmaktadır. Balkanlar’da kullanılan Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Slovence dillerinde de “ş” sesi vardır ancak ilgili dillerin Latin kaynaklı alfabelerinde bu ses için kullanılan harf “š”dir.
Ğ/ğ (yumuşak ge) harfi Türkçede g sesinden kaynaklanmıştır. Eskiden g’li olan bazı sözler Türkçenin uzun tarihi sonucunda bazı Türk şive ve lehçelerinde “ğ”li olmuşlardır: aga > ağa, bag > bağ, yogurt > yoğurt; yag- > yağ-, bagır- > bağır-… Ğ harfi ile de bugün iki ünsüz işaret edilmektedir. Bunlardan biri bağ, doğum, yığın, ağlamak gibi kelimelerde bulunan arka damak ünsüzü ğ, diğeri de geldiği, görmeğe, direğin gibi kelimelerde bulunan ve g ile k’nin iki vokal arasında yumuşamasından meydana gelip y sesi veren ğ harfi ile gösterilen ünsüzdür.
ASCII standardında yer almayan Türkçe harfler ve evrensel kod değerleri yandaki çizelgede verilmiştir.