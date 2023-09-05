Alfredo Morelos'un yeni durağı belli oldu Fenerbahçe için İstanbul'a gelen ancak Michy Batshuayi'nin takımda kalmasının ardından transferi iptal olan Alfredo Morelos, Brezilya'ya transfer oldu. Rangers formasıyla 269 maça çıkan Kolombiyalı yıldızın yeni durağı Brezilya ekiplerinden Santos oldu. 27 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı

Habertürk Giriş: 05.09.2023 - 13:07 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:07 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL