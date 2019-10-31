Alfredo sos tarifi, nasıl yapılır?

Alfredo makarna nasıl yapılır? Tavuklu Fettuciniliyle çok uyumlu olan bu güzel sos tarifini sizlerle paylaşıyoruz.
Alfredo sos malzemeler;
- 2 Yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket krema
- 2 diş sarımsak
- ¾ su bardağı parmesan peyniri
- Tuz
- Karabiber
- Maydanoz
Alfredo sos yapılışı;
- Tereyağını bir tava içerisinde eritin.
- Ardından içerisine krema ekleyin.
- Sarımsak ve rendelediğiniz parmesan peynirini tavaya ilave edin.
- Tuzunu ve karabiberini ekleyip peyniri eritince ocaktan alın.
- Üzerine ince kıymış olduğunuz bir tutam maydanozu ekleyin.
- Yanına yapacağınız makarnanın üzerine bu sosunuzu bir güzel dökerek afiyetle yiyiniz.
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