Son yolculuğuna uğurlandı

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İHA

Marmaris'te hayatını kaybeden 77 yaşındaki Ali Demirel, dün ileri derece zatürre şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Demirel, Marmaris'te defnedildi.

Ali Demirel'in cenazesine eşi Melek Demirel, kızı Sara Demirel Tezcan, oğlu Sun Demirel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları katıldı.

Cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığı'na defnedilen sanatçının torunu yaşadıkları son anı anlattı. Alara Tezcan yaptığı açıklamada, "Dedem tek böbrekle yaşıyordu. Şeker ve tansiyon rahatsızlıkları vardı. O gün de hareket etmekte zorlanıyordu, ambulans çağırdık, hastaneye gittik. Her şey iki saat içinde oldu, hemen entübe edilerek, tedaviye alındı. 24 saat sonra ne yazık ki kaybettik çok canım acıyor" dedi.

6 yıldır çok yakın ahbaplık yaptığı arkadaşı Merih Ergün ise duygularını şöyle ifade etti; "onu çok özleyeceklerini belirterek, "Biz 6 yıldır çok yakındık sürekli 'Olacak O Kadar'daki arkadaşlarını anlatıp onlardan bahsediyordu, çok eğlenceli çok keyifli bir insandı. Onu çok özleyeceğiz."