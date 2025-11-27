Habertürk
        Ali Hamaney: ABD'ye mektup gönderilmedi | Dış Haberler

        Ali Hamaney: ABD'ye mesaj gönderilmedi

        İran Lideri Ali Hamaney, bir ülke aracılığıyla ABD yönetimine mektup gönderdiklerine ilişkin iddiayı yalanladı. Hamaney, "İran devletinin bir ülkenin aracılığıyla ABD'ye mesaj gönderdiği söylentileri yalanın ta kendisidir. Böyle bir şey olmamıştır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 21:11 Güncelleme: 27.11.2025 - 21:20
        Ali Hamaney: ABD'ye mesaj gönderilmedi
        İran lideri Ali Hamaney, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup gönderdiğine yönelik iddiaları reddetti.

        İran devlet televizyonunda konuşan Hamaney, Milis Gücü (Besic) Günü münasebetiyle halka hitap etti.

        Hamaney, "İran devletinin bir ülkenin aracılığıyla ABD'ye mesaj gönderdiği söylentileri yalanın ta kendisidir. Böyle bir şey olmamıştır." dedi.

        ABD'nin kendi dostlarına dahi ihanet ettiğini dile getiren Hamaney, 12 gün savaşında İsrail'i destekleyen ABD'nin maddi olarak büyük zarara uğradığını belirtti.

        Washington yönetiminin 12 gün süren savaşta İran halkının rejime karşı ayaklanmasını planladığını fakat bu konuda başarısız olduklarını ifade eden İran lideri, siyasi konularda farklılıklar olabileceğini ama düşmana karşı birlikte olunması konusunda uyardı.

        İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mustafa Kevakebiyan, 24 Kasım'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump'a, (Hamaney'in izni dahilinde) "ABD'yle müzakereye hazırız" ifadelerini içeren bir mektubu gönderdiğini öne sürmüştü.

