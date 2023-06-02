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Ali İhsan Yavuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali İhsan Yavuz hangi görevlerde bulundu?

Ali İhsan Yavuz hayatı ve hangi görevlerde yer aldığı merak konusu oldu. 10 yıl kadar AK Parti teşkilatlarında bulunan Yavuz sonrasında 25. 26 ve 27. dönemde Sakarya'dan milletvekili olarak görev aldı. İşte "Ali İhsan Yavuz kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtlarına ilişkin bilgiler...

Ali İhsan Yavuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali İhsan Yavuz hangi görevlerde bulundu?
HABERTURK.COM

Ali İhsan Yavuz'un biyografisi sorgulanmaya başladı. 2018 tarihine kadar AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlenen Yavuz, günümüzde aynı partide Seçim İşleri Başkanı olarak görev alıyor. Peki, Ali İhsan Yavuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ali İhsan Yavuz hangi görevlerde bulundu? İşte Ali İhsan Yavuz'a dair merak edilenler...

ALİ İHSAN YAVUZ KİMDİR?

Ali İhsan Yavuz, 7 Temmuz 1969'da Trabzon Yomra'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sakarya Barosuna bağlı olarak 10 yıl kadar serbest avukatlık yaptı.

7 yıl AK Parti Sakarya Merkez İlçe Başkanlığı, 2 yıl Sakarya Adapazarı Kurucu İlçe Başkanlığı ve 1 yıl Sakarya İl Başkan Yardımcılığı (Siyasi ve Hukuki İşler Birimi) olmak üzere 10 yıl kadar teşkilatlarda görev aldı.

24. 25. 26 ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyon üyeliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığında 7 yıl Başkan Yardımcılığı, Eylül 2017'den Ağustos 2018 tarihine kadar AK Parti Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini üstlendi.

Olağan Kongrenin ardından Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Yavuz, 7. Olağan kongre sonrasında yeniden Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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