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Ali Kırca kimdir, kaç yaşında? Ali Kırca'nın son hali

Ali Kırca yıllar sonra kameralara yansıdı. Ünlü sunucunun son hali merak konusu oldu. Son olarak GS TV^'de ana haber bültenini sunan Ali Kırca, ekranların en ünlü haber sunucularından biri olmakla beraber birçok kitap da yazmıştır. İşte Ali Kırca'nın son hali...

Ali Kırca kimdir, kaç yaşında? Ali Kırca'nın son hali

Siyaset Meydanı ve Ana Haber sunuculuğu ile akıllara kazının Ali Kırca uzun bir aranın ardından görüntülendi. Doktor ziyaretinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan Kırca'nın ilerleyen yaşına rağmen çok fazla değişmemesi dikkat çekti. Ali Kırca kimdir, kaç yaşındadır?

ALİ KIRCA KİMDİR?

Ali Kırca (d. 26 Aralık 1948; Akşehir),Türk haber sunucusu, yazar.

Aslen soyadını aldığı Sultandağı'na bağlı Kırca köyü kökenli olan Ali Kırca 1948 yılının Aralık ayında Akşehir’de doğdu. 1963 yılında İstanbul’a geldi ve Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu. Bir süre İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu. Henüz 17 yaşında medyaya ilgi duymaya başlayan Kırca, 1974 yılında TRT’de muhabir olarak mesleğe başladı

Ali Kırca'nın 1969 yılında bir deniz teğmeni iken ve yayınladığı bir bildiri nedeniyle ordu ile ilişkisi kesilmiştir. Aralarında Kırca ve Sarp Kuray'ın da bulunduğu 83 ordu mensubu, 12 Mart'ta sıkıyönetim mahkemesinde yargılanmışlardır. Solmazer Davası'ndan ötürü idamı istenmiştir.

TRT'de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra TRT Haber Dairesi Başkanlığı’na yükseldi. "Yurttan-Dünyadan" ve "32. Gün" programlarını hazırlayıp, "Açık Oturum" programını yöneten Kırca, önde gelen liderlerle yaptığı röportajlar sayesinde kariyerinde ilerlemeler sağladı.

Bir dönem TRT Washington temsilcisi olarak da çalışan Kırca, daha sonra 32. Gün ekibiyle birlikte yeni yayın hayatına başlamış olan Show TV’ye geçti. 42 yaşında "Kırkıncı Paralel" programını Washington ve New York‘ta hazırlayıp sundu. 1993 yılında Türkiye’ye döndü ve atv Haber Dairesi Başkanı oldu. 31 Ocak 1994'te Türkiye'nin ilk anchorman’i olarak atv Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başladı. Hemen arkasından 6 Şubat 1994'te yayına giren ve koordinatörlüğünü Feyzi Öktem'in yaptığı "Siyaset Meydanı" programını sunmaya başladı.

2001 ekonomik krizinin yaşandığı günlerde atv ile anlaşamayarak Star televizyonuna geçti. Birçok polemiğe neden olan Star TV'den ayrılışı gecikmedi. Ardından TRT'ye geri döndü. 2002 yılında TRT'den ayrılması gecikmedi. Daha sonra NTV ile anlaştı. Aynı yıl "Habersiz Türküler" adlı bir albüm çıkardı. Barış Manço’ya olan hayranlığı ile de bilinen ünlü anchorman, Sony Müzik'in çıkarttığı "Yüreğimdeki Barış Şarkıları" adlı albümde "Güle güle oğlum" isimli parçayı seslendirdi.

NTV'den de ayrılması gecikmedi. Tekrar atv'de sunucu olarak göreve başlayan Ali Kırca, aynı zamanda Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığına getirildi. "Altanlar Meydanda", "Futbol Hayattır", "Hazan Mevsiminde Aşk", "Sedir Ağacının Kokusu", "Şimdi İyi Haberleri Veriyoruz", "Susurluk Çarkı", "Barış Manço’ya Özlem", "700. Yılında Osmanlı" adlarıyla 8 adet kitabı yayınlandı.

2 yıl boyunca Anadolu Üniversitesi'nde TV Haberciliği dersi verdi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapmaya başlayan Kırca, yaptığı programlarla "Golden Rose" ödülü başta olmak üzere birçok uluslararası ödül de kazanmıştır.

Candaş ve Ozan adlarında iki oğlu bulunmaktadır.

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