Ali Koç: "Bileğimizin hakkıyla kazandık"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4-1 kazandıkları Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Koç'un sözleri şöyle:

"Bugün mutluyuz. Kazandık, çok ihtiyacımız vardı. 14 gün araya giriyoruz. Önemli bir galibiyetti. Oyuncuların reaksiyon vermesi de önemliydi. İlk 20-25 dakikası var, sonra Fenerbahçe'nin dengeleyip üstün oyunu var. 11-11 iken 2-1'di. Sonra kırmızı kartlar oldu, oyun koptu. Çocukların birbirlerine inanmaları çok önemliydi. Hepsi tek tek yıldız oyuncular, yıldız olacak oyuncular. Bunu ilk 7 haftada sahaya yansıttık, sonra ne olduysa bizim de anlamadığımız şekilde şanssa şans, hakemse hakem, kötü oyunsa kötü oyun.

İlk golü atınca puan ortalamamız 3, ilk golü yiyince 1. O yüzden bu maç bu açıdan da çok önemliydi. Teknik kadromuzu, oyuncularımızı kutluyorum.

"TARAFTARLARIMIZ DESTEK OLMALI"

Taraftarımızı üzdük, 26 hafta var. İşler biraz kötüye gitsin, malum kişiler ortaya çıkıyor. Sivil kişiler diyelim, gerekse medyada da Fenerbahçe yerden yere vuruluyor. Samimi insanlar da görüyorum ki bundan çok etkileniyorlar. Başka camialar maç kaybedince daha çok hakem konuşuluyor. Kırılgan bir camiayız. Bunun haklı sebepleri de var, haksız sebepleri de var. Taraftarlarımıza sesleniyorum, iyi günde de kötü günde de destek olmalısınız. Lütfen bu uzun maratonda 1-2 mağlubiyet üzerinden etkilenmeyin. Destek olun. Sezon sonu hep beraber arzu ettiğimiz, beklediğimiz şampiyonluğu yakalayalım. Bu ancak bu şekilde olur. Sizler her mağlubiyet sonrası oyuncuları, teknik ekibi yerden yere vurunca etkileniyorlar. Bana vurun, istediğiniz kadar vurun, sporculara vurmayın. Elimizden geleni yapıyoruz, şansımız tutmuyor. Bugün hakemle ilgili konuşuluyor. Biz de konuşuyoruz. Standarttan memnun değiliz. Geçen hafta verilen penaltılar... Enteresan penaltılar verildi geçen hafta. Bu maçta Thiam'a yapılan bir hareket var. Gaziantep maçında Pelkas'ın golü bize göre goldü. Dolayısıyla tüm takımlar bu performanstan yakınıyorsa bu işte bir sıkıntı var. Biz mektup yazdık TFF'ye. Gelin beraber daha iyiyi yakalamaya çalışalım. Zor bir meslek. Seyircisiz maçta daha da zor. Çünkü her şey duyuluyor.

"BU KADAR SIKINTIYA RAĞMEN LİDERİN 1 PUAN ARKASINDAYIZ"

Lütfen biraz daha sabırlı olun. Sıkıntılı günler yaşadık. Bu kadar sıkıntıya rağmen liderin 1 puan arkasındayız. Çok maç var. Bu ligde son derece enteresan sonuçları yaşayarak göreceğiz. Rica ediyorum taraftarlarımızdan hemen umudunuzu yitirmeyin. Bugün kaybetsek 4 maç üst üste kaybedecektik. Deplasman fobimiz vardı, bu sene tam tersi oldu. 14 gün bizim için çok iyi olacak. Sakatlığı olanlar dönmüş olacak.

"RIDVAN DİLMEN'E SORUYORUM..."

Pozisyonları tek tek izlemeden bir şey diyemem. Hakem performansında genel bir sıkıntı var. Başakşehir maçı koparabilirdi. Çok şükür yararlanamadılar. Sonra biz sazı elimize aldık. 11'e 11 iken açık ara üstündük. Şöyle bir şey duyuyorum... Faul yapan Skrtel idi kartı alan Rafael'di diye. Hatalara bakacaksak, Rıdvan hocaya soruyorum; son 2 sezonda kim daha çok hakemden zarar görmüş? Sadece ona değil. Fenerbahçe bugün bana sorarsanız bileğinin hakkıyla maçı aldı. 3 bölümlük maçtı. İlk bölümde Başakşehir alıp götürebilirdi. Sonra denklendi. İkinci yarıda 11'e 11 iken biz iyiydik. Kazandığımız maçta da hakem şikayetimiz vardı. İnşallah hep beraber Kulüpler Birliği, MHK, spor medyası hakem hatalarını minimize edebiliriz. Teknolojinin nimetlerinden faydalanamıyoruz. VAR odasında müthiş bir standartsızlık var. Ben VAR'a inanıyorum. Gol çizgisi sayesinde o konuda sıfıra indik diyebiliriz. VAR da daha etkili kullanabiliriz.

TFF'YE ÖNERİLER...

Sadece torbadan çekilsin değil, başka önerilerim de oldu. Şu anda 1 gözlemci hakeme not veriyor, form veriyor. 80 altıysa bir sonraki hafta maç verilmiyor. 2 gözlemci olsun. 1 canlı izlesin, 1'i daha sonra izlesin. Onun ortalaması alınsın. Bunları da yayınlayın. Kazanacak çok şey var, kaybedecek hiçbir şey yok. Hakem atamaları... Çok soru işareti yaratıyor. Hakem atamalarıyla hakemlere mesaj verme olduğu söyleniyor. Bunlar daha şeffaf olabilir. Bunlarda sakınca da olabilir. Ama değerlendirilir. Niye yapmıyoruz? Başka öneriler olabilir. Akıl akıldan üstündür. Bütün takımlar şikayet ediyorsa iyiyiz diyemezsiniz. Beşiktaş maçından önce hakem hakkında iddialar ortaya atıldı. Babasının Fenerbahçe'de oynadığı, kendisinin Yapı Kredi'de çalıştığı söylendi. Bunu anlamak çok kolay. Araştırdık böyle bir şey yok. Söyledik, bunları açıklayın dedik. Düzeltilmedi. Çok basitti. Çok ucuz işler. Bu kafayla bundan daha fazla ilerleyemeyiz."