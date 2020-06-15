Ali Koç: Kruse beklenmedik şekilde ameliyat oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de katıldığı canlı yayında açıklamalar yapıyor. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KRUSE BEKLENMEDİK ŞEKİLDE AMELİYAT OLDU"

"Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı, apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum"

"MUSLERA'NIN SAKATLIĞI İÇİMİZİ ACITTI"

"Muslera, bizim Alex gibi, herkes tarafından sevilen, centilmenliğiyle öne çıkan bir oyuncu. Örnek bir isim. Çok talihsiz bir olaydı, içimizi acıttı"

"3 TEMMUZ KUMPASI, HAFİF BİR KONU DEĞİLDİR"

"3 Temmuz kumpası, bizim için hafif bir konu değildir. Bu olayı çok insan takip ediyor ama bazı insanlar da parça parça görüyor... Bütünsel bakış açısından uzak olursan bu olayın ne kadar vahim olduğunu, hatta skandal olduğunu görebilmek güç. Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisi 3 Temmuz kumpasıdır! Bunu söyleyen 17 yıl Fenerbahçe'ye hizmet etmiş, kumpas sürecinde mücadele etmiş biri olunca, durum daha da hassas bir hale geliyor. Zamanlaması son derece manidar."

"Türkiye'de medya çok çabuk değişiyor. Medya, eski medya değil. Medya, en şeffaf, en etik bilgilendirme görevini yerine getirmiyor. Biz de medya tarafından çok sevilen bir kulüp olmadığımız için, bizim söylemlerimiz genelde hak ettiği şekilde ele alınmıyor"

"İLK OKUDUĞUMDA 'NİHAT BEYİN AÇIKLAMALARINDA YANLIŞLIK VARDIR' DEDİM"

"O akşam ilk defa, normalleşme sürecinde bir yemekteydim. Telefonuma bakamamıştım, baktığımda telefonuma mesajlar yağdığını gördüm. Nihat Bey'in açıklamaları iletildi ancak ben o an şahsen izlememiştim. Yazılı deşifreyi seyredip okumakla videolu izleme arasında fark var. Nihat beyin açıklamalarında bir yanlışlık vardır, sakin olun, sabah ola hayrola dedim. Sabah buluştuk, izledim. Olayın tahminimden farklı olduğunu gördüm..."

"2010-11 SEZONU ŞAMPİYONUNU, TFF, ETİK KURULU UEFA... HEPSİ TESCİL ETTİ!"

"Durup dururken arı kovanına çomak sokmak var burada. Öyle olunca da ne oluyor, arılar saldırmaya başlıyor. Bu kahpe örgüt, en ihtişamlı olduğu dönemlerde bize saldırdı. 7'den 70'e tüm Fenerbahçeliler, geri atmadan mücadele ettik. Zamanla neyin ne olduğu ortaya çıktı. Bu ülkedeki bu mücadelenin fitilini ateşleyen Fenerbahçe'dir. Nihat Özdemir, yaptığı açıklamada 'Fransa'da da oldu, İtalya'da da oldu, bizde de oldu' diyor. Bu basına çok yansımadı. Nihat Özdemir'den düzeltme bekledik ama hiç öyle olmadı. O akşam reaksiyon vermeye karar verdik. Öyle bir hava yaratılıyor ki, 'Nihat bey öyle bir şey söyler mi?'... Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisini biz Nihat beyin niyetine göre yıldız falı mı yapacağız? 2010-11 sezonu şampiyonunu TFF, Etik Kurulu, UEFA... Hepsi tescil etmiştir"

"ÖZSOY'UN AÇIKLAMASININ ARDINDAN TFF'NİN SİTESİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI"

"Bu Ali-Veli meselesi değil, bu Fenerbahçe meselesi. Buna kimse kayıtsız kalamaz. Kayıtsız kalıyorsa da bu kutsal göreve layık değildir. Başkanvekilimiz Semih Özsoy açıklama yaptı, aynı gün Nihat Özdemir de TFF'nin resmi sitesinden, bizleri hayret eden bir açıklama yayınlandı. Bu konu TFF ile Fenerbahçe arasında değil. Çok çok kötü yazılmış bir açıklama yapıldı"