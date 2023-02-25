Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ali Koç sahaya girdi, Arda Güler'i kutladı...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Konyaspor maçının başlamasına dakikalar kala sahaya inip Arda Güler'e sarıldı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ali Koç sahaya girdi, Arda Güler'i kutladı...

    Ülkemizdeki deprem felaketi nedeniyle ertelenen 23. haftadaki Fenerbahçe - Konyaspor maçı 2 haftanın ardından oynandı.
  • Ali Koç sahaya girdi, Arda Güler'i kutladı...

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın başlamasına dakikalar kala sahaya inip ısınmadaki Arda Güler'in kulağına bir şeyler fısıldadı, ardından sarıldı.
  • Ali Koç sahaya girdi, Arda Güler'i kutladı...

    Başkan Koç'un, 18 yaşına giren Arda Güler'i tebrik etmek için sahaya girdiği öğrenildi. Ali Koç maçın ardından ise şunları söyledi:
  • Ali Koç sahaya girdi, Arda Güler'i kutladı...

    "Birinci günden itibaren milletçe omuz omuza, yek vücut olduk. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. İçimiz acıyor. Böyle bir acıyı Allah hiçbir ülkeye göstermesin."
  • Ali Koç sahaya girdi, Arda Güler'i kutladı...

    "Bir vatandaş olarak umutlu da olmak istiyorum. Bu kadar yaşanandan sonra inşallah ders alırız milletiyle, devletiyle, hükümetiyle, vatandaşıyla. Gelecek nesillere doğal afetlere kendini daha iyi hazırlanmış bir ülke bırakalım."
  • Ali Koç sahaya girdi, Arda Güler'i kutladı...

    "Hiç olmamış olmasını dileyeceğimiz bu kıyametin buna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Bu sefer de ders almazsak, dünyanın en güzel ülkesinin genç nesillerine geleceği daha güzel bırakmak için bundan ders almazsak, daha hiçbir şeyden ders almayız."
  • Ali Koç sahaya girdi, Arda Güler'i kutladı...

    "Allah devletimize güç, kuvvet, kudret versin. Karşılaştığımız olay herhangi bir deprem değil, yüzyılın depremi deniyor ama ben buna afetten öte kıyamet diyorum. El ele, omuz omuza deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın acılarını bir nebze olsun dindirebiliriz."
  • Ali Koç sahaya girdi, Arda Güler'i kutladı...
  • Ali Koç sahaya girdi, Arda Güler'i kutladı...
  • Ali Koç sahaya girdi, Arda Güler'i kutladı...

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.