"Hiç olmamış olmasını dileyeceğimiz bu kıyametin buna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyoruz. Bu sefer de ders almazsak, dünyanın en güzel ülkesinin genç nesillerine geleceği daha güzel bırakmak için bundan ders almazsak, daha hiçbir şeyden ders almayız."