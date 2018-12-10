Fenerbahçe dün Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak küme düşme hattına geriledi ve camiayı büyük bir şoka soktu. Başkan Ali Koç'un yenilginin ardından takıma verdiği ceza ise büyük ses getirdi. Takımın uçak biletlerini iptal eden Ali Koç, oyunculara İstanbul'a otobüsle döneceklerini açıkladı.

Bu ceza kamuoyunda oldukça tartışılırken, cezanın arka planında yatan detaylara Habertürk ulaştı. Ligin 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0 gibi ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, o maçın ardından da soyunma odasına inmişti.

Futbolculara oldukça sert uyarılarda bulunan Koç'un "Sizi aslında buradan otobüsle göndermek vardı. Ama ben toparlanacağınıza inanıyorum. Fakat bir daha böyle bir sonuç alırsanız bu defa otobüsle geri dönersiniz" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

SOYUNMA ODASINA İNDİ



Son olarak geçtiğimiz akşam Akhisar maçında da kabus gibi bir görüntü sergileyen ve sahadan Rizespor maçında olduğu gibi yine 3-0'lık ağır bir mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç soyunma odasında tekrar indi ve oyuncularına İstanbul'a otobüsle döneceklerini tebliğ etti.

Rizespor maçında söylediği sözün arkasında duran Koç, takımın aldığı bu ağır yenilgiyi bu şekilde cezalandırmayı uygun gördü.

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