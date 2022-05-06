Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 28 şampiyonluk başvurularıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 427 gündür cevap alamadıklarını ve bunun üzerine 2023/24 sezonundan itibaren armaya 5 yıldız ekleyeceklerini duyurdu.

Ali Koç, "427 gündür için 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. 6 Mart 2021, 28 şampiyonluk. 30 Aralık 2021 Süper Kupa başvurusu, üzerinden 127 gün geçti. 31 Ocak 2022'de Trabzonspor'un resmi sitesinden 2010-11 şampiyonu ibaresinin kaldırılması için başvurduk." ifadelerini kullandı.

"2023, TFF'nin 100. yılı..." sözleriyle konuşmasını sürdüren Fenerbahçe'nin başkanı, "Belgesel çekilecek. Bu belgesel nereden başlayacak? 1959'dan mı? Ona da bir kılıf bulurlar. Bakalım göreceğiz, tarihi yok mu sayacaklar..." dedi.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 6, 2022

"5 YILDIZI KOYACAĞIZ"

Ali Koç, "Gelecek sezonki formaları ısmarladık ama 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe geçen sezon TFF'ye 1959 öncesindeki şampiyonluklarla ilgili başvuru yapmış ve yanıt gelmemesi nedeniyle formadaki yıldızları kaldırma kararı almıştı.