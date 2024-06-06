Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan Erden Timur açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan Erden Timur açıklaması!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'daki görevinden istifa eden Erden Timur hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 10:51 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali Koç'tan Erden Timur açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        Birçok konu hakkında önemli açıklamalar yapan Ali Koç, Erden Timur'un Galatasaray'daki görevini bırakması ile ilgili de konuştu.

        Ali Koç açıklaması şu şekilde:

        "Galatasaray'da sıkıntılı, çalkantılı dönemler olacağını söyledim arkadaşlarıma. Nitekim içeride ciddi sıkıntılar olmuş. Beni ilgilendiren bir konu değil. Sayın Erden Timur kendi bakış açısını anlattı. Diğer taraf kendi bakış açısını anlatır. Bizim konumuz değil. Onlardan çok belden aşağı laflar geldi, ligi bitirtmeyiz lafları. Beni en rahatsız olduğum konu, 4-5 oyuncuyla beraber ilgilendik, açıklanan paraları biliyoruz. Zaha'yı biliyoruz. Tete için Shakhtar'ı aradım, durumu söylediler, pazarlık bile etmedik, çalım dediler. Ndombele'yi önerdiler, kesinlikle almayız dedik. Sponsor diyorlar, sponsor ismi vermiyorlar. Marka olmaz, takım aşkıyla verilir, bir mesaj yazı falan da görmedik. Futbol sektörü, küçük bir sektör. Bunlar işi aile seviyeme taşıdılar, sertleşmek zorundalar. (Erden Timur'un istifası) Bu işleri geçen ağustosta tahmin etmiştim. Hayırlı olsun."

        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de!
        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de! Haberi Görüntüle
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi" Haberi Görüntüle
        Ali Koç'tan Ebrar Karakurt sözleri!
        Ali Koç'tan Ebrar Karakurt sözleri!
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Ölümlü kazada soruşturmanın seyrini değiştiren çalışma!
        Ölümlü kazada soruşturmanın seyrini değiştiren çalışma!
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Eski İYİ Partili başkana silahlı saldırıda iddianame: "Bir işi beceremediniz"
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Sürpriz kutlama
        Sürpriz kutlama
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Hırvatistan'da işgücü açığı 'acil' sorun
        Hırvatistan'da işgücü açığı 'acil' sorun
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Doğum günü kutlayacaklardı! Tekne gezisi faciayla bitti!
        Doğum günü kutlayacaklardı! Tekne gezisi faciayla bitti!
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Kuş gribinden ilk ölüm!