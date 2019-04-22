Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'a çok kötü bir futbol sergileyip 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de bugün hareketli saatler yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, bugün 18.00'de yapılması planlanan idman öncesi Samandıra'ya flaş bir çıkarma yaparken bu ziyaretin perde arkasına Habertürk ulaştı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Alanyaspor karşısında sergilenen silik futboldan ötürü oldukça sinirli olduğu öğrenilen Koç'un futbolculara sert ifadeler kullandığı belirtildi. Koç, sezon başından beri küme düşme hattından uzaklaşamayan takıma "Böyle oynamaya devam ederseniz tarihe geçeceksiniz!" diye çıkışırken oyunculara da özel uyarılarda bulundu. Devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan'a performans düşüklüğünün sebeplerini soran Koç, yıldız isimden bir an önce toparlanmasını istedi. Mehmet Ekici'yle de görüşen Koç, yetenekli orta sahanın Ankaragücü maçında gördüğü gereksiz kırmızı kartın kendisine yakışmadığını ve takımını en önemli maçlarda yalnız bıraktığını iletti. Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'dan da takımın durumu hakkında detaylı bir rapor talep etti.

BASKETBOL MAÇI TEPKİSİ!

Koç'un futbolcularla yaptığı görüşmede değindiği bir diğer konu ise basketbol takımının maçları oldu. Koç'un oyunculara "Biz size moral vermek için basketbol maçlarına davet ediyoruz ancak hiçbiriniz gelmiyorsunuz" diye tepki gösterdiği kaydedildi.