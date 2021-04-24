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Ali Koç'tan Galatasaray'a mesaj

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Koç, 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda "Ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda konuşacağımıza, beraber çıkalım, istediğinizde yerde, hatta sizin kanalınızda (GS TV) bile konuşmaya hazırız. Sizlerin belirleyeceği kişilerle bu konuları konuşalım, polemiklere fırsat vermeyelim" dedi

Ali Koç'tan Galatasaray'a mesaj

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak başladı. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan Nisan ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, toplantıda açıklamalarda bulunuyor. Koç'un sözlerinden satır başları:

Geçen hafta bizim için karlı geçti, rakiplerimiz puan kaybetti. Artık her maçımız final. Hepinizin bildiği gibi artık her maçımız final. Olağanüstü bir lig yaşıyoruz pandemiden dolayı. Geçen sene lige ara verildi, yeni sezon hemen başladı. Düşme kaldırıldığı için 21 takımla sıkışık bir takvim var.

Geldiğimiz noktaya baktığımız zaman iç sahada kötü, dış sahada ise çok iyi bir sezon yaşıyoruz. Tüm bunlara rağmen beklemediğimiz kayıplar yaşadık, hakem hatalarından dolayı puan kayıpları oldu ama vazgeçmedik ve geri döndük.

Son viraja girerken Fenerbahçe'miz, bir kez daha şampiyonluk adayı olarak anılmaya başlandı. Diğer şampiyonluk adayı rakiplerimize göre kadro derinliğimiz bize bu süreçte avantaj yaratacaktır diye umuyorum.

EROL BULUT SÖZLERİ

Takımımızın bugünlere gelmesinde emeği olan Erol hocaya da teşekkür ediyoruz. Buraya gelmemizde çok büyük katkısı vardır. Duruşuyla, efendiliğiyle çok örnek bir kişidir. İnşallah teknik direktör kariyerine çok iyi bir şekilde devam eder. Her zaman desteğimiz onunla birlikte olacak. Erol hocamızla yollarımızı ayırdıktan sonra Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu'yla yola devam etme kararı aldık. Emre Belözoğlu teknik adam tecrübesiz olsa da zekasıyla bu işin altından kalkacaktır. Ona kalan haftalarda güvenimiz tam.

Taraftarın olmaması bizi de etkiledi. İç sahada olumsuz anlamda tarihi bir rekor kırarken, dış sahada ise üstün bir performans sergilediğimiz garip bir sezon geçiriyoruz.

HAKEM AÇIKLAMASI

Son 15 yıldır Fenerbahçe'ye yapılanları tüm Türkiye biliyor. Komple teorilerinden bahsedeceksek en fazla canı yanan takım bizizdir. Son zamanlarda futbolu saha içinden saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar. Biz bunlara tek tek cevap vermeyeceğiz. TFF, MHK ve hakemlerden bir ricamız var. Lütfen bu vebalin altına girmeden, sorumluluğunuzun bilincinde olarak, tarafsız ve adaletli olmak için elinizden ne geliyorsa azami çaba ve hassasiyet gösteriniz. Taraftarımızdan ricam maçlarımıza odaklanalım, işimize bakalım.

GALATASARAY'A MESAJ

Son dönemlerde en çok konuşulan konulardan biri de 1959 öncesi şampiyonluklarımız geliyor. Bu konuların tartışılmasını olumlu buluyorum. Gerekli başvurularımızı yaptık ancak bazılarının dediği gibi geçmişte herhangi bir başvuru söz konusu değildir. Biz 3 yıldır çalışıyoruz. Geçmiş yönetimler de bu çalışmaları yapmıştır. İki yönetim kurulu üyemiz de geçmişteki faaliyetlerde yer almıştır. Biz bu konuya bir gecede karar vermedik. Dönemimiz bitmeden, gerekli başvuruları yaptık. Galatasaray'ın kurucusu merhum Ali Sami Yen'in Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslarken Türkiye şampiyonluğu ifadesi kullandığı ortadadır. Biz futbol tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkıyoruz. Bizim iddiamızı kuvvetlendiren birçok yerel bilgi ve belge söz konusudur.

Ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda konuşacağımıza, beraber çıkalım, istediğinizde yerde, hatta sizin kanalınızda (GS TV) bile konuşmaya hazırız. Sizlerin belirleyeceği kişilerle bu konuları konuşalım, polemiklere fırsat vermeyelim.

BAŞKAN ADAYLIĞI

Şu an net bir şey söylememekle birlikte ihtiyaçlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız.

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