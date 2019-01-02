Süper Lig takımları başta olmak üzere birçok kulüp ara transferi iyi değerlendirmek için kolları sıvadılar…



Şampiyonluk için yola çıkan İstanbul takımlarının en büyük sorunu golcü oyuncuların başarısız oluşu. Öncelikle Beşiktaş ve Galatasaray gol vuruşu yüksek oyuncuları kadrolarına katmak için uğraşıyor. Siyah-Beyazlılar Trabzonspor’da kadro dışı kalan Burak Yılmaz’la “gol sorununu” çözmek amacında…



Teknik direktör Şenol Güneş, eski öğrencisine güveniyor. Cenk’ten sonra yaşanan sıkıntıları Burak’la çözebilirler…

Bu anlamda elini çabuk tutan Beşiktaş, rakiplerine göre daha avantajlı duruma geçti…



Önümüzde ki günler, takımların transfer girişimleri ile oldukça hareketlenecek…



Devre arasında alınan futbolcular genellikle takımlara büyük katkı yaptı. Bunun birçok örneği var. Teknik adamlar alınacak oyuncular için daha titiz davranıyorlar doğal olarak…



Her zaman olduğu gibi 3 büyükler yine gündem yaratacak gibi. Galatasaray, golcü ve savunma arayışlarını sürdürüyor. Eren ve Serdar Aziz’in takımdan gönderilmesi ile bu arayışları iyice netlik kazandı…



GÖZLER FENERBAHÇE’DE



Sezona kötü başlayan ve tarihinde ilk kez ilk yarıyı düşme hattında bitiren Fenerbahçe, ezeli rakiplerine göre daha atak davranmak zorunda. Şu anda henüz netleşen bir transfer olmamasına karşın arayışların önümüzde ki hafta netleşmesi bekleniyor…



Takımın en önemli sorunu herkesin orta fikri olan santrfor eksikliği. En az iki forvet oyuncu almak için kolları sıvayan Sarı-Lacivertliler 4-5 yeni oyuncu ile kadroyu güçlendirmek amacında. Yeni teknik direktör Ersun Yanal, son 3 karşılaşma da takımın başında sahaya çıktı. Eksiklikleri en iyi gören isimlerden birisi şüphesiz…



Kadroya güçlendirmekten daha çok, puan sıralamasında ki durumu düzeltmek istiyorlar. Üst sıralara çıkmak için kaliteli oyuncu almak ilk hedefleri…



Yeni gelecek futbolcuların takıma katacağı enerji önemli. Bu sezonu istedikleri gibi bitirebilirlerse, geleceğin takımını yaratacak girişimleri daha rahat gerçekleştirebilirler…



Büyük kriz yaşayan Fenerbahçe kötü gidişe son vermek için kadro dışı kalan oyuncuları hazırlık kampına çağırdı. Bir tek kaleci Volkan Demirel bu çağrı dışında tutuldu. Şimdi gözler başkan Ali Koç’ta. Bu hafta içerisinde Ali Koç’un Volkan Demirel’le baş başa görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmenin ardından Volkan takıma dönecek…



Aslında olması gereken ve beklenen çözüm gerçekleşmiş olacak. Şu an Fenerbahçe’nin yapması gereken herkesten olabildiğince yararlanmak. Kadronun motivasyona gereksinimi var. İkinci yarı sil baştan yaparak, yepyeni bir takım ve anlayışla sorunların üstesinden gelebilirler…



VAR SİSTEMİ GELİŞECEK



Bu sezon tanıştığımız VAR (video yardımcı hakem) sistemi tartışılsa da, yararı olduğu bir gerçek. Bir yandan hakemleri tembelleştirse de, hata oranını en aza indirmesi büyük kazanım…



VAR’ın başında bulunan hakemlerin daha fazla sorumluluk alması ve kısa süre içerisinde karar vermeleri gerekiyor. Avrupa’da bunu görüyoruz. Biz de ise bazı pozisyonlar için 4-5 dakika bekleniyor. Bu bekleme oyuncuları soğuttuğu gibi seyirciyi de ters yönde etkiliyor. Ne kadar hızlı karar verilirse, oyun seyri ve temposu açısından etkili olacaktır…



Devre arası hakem semineri bu konuyu bir kez daha gündeme getirecek. Hakemler yeni sistemin işleyişi için alacakları eğitimle bilinçlenecekler şüphesiz…



Futbolumuzun kalitesini yükseltmek için, sahada ki oyunun pozitif etkilenmesi VAR ve hakemlerden de geçiyor…

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