Ali Koç sinirlendi, transfer masasından kalktı!

Fenerbahçe'nin daha önce İstanbul'a getirdiği ve görüşmeler yaptığı Jack Wilshere'de transfere nokta kondu. İngiliz yıldızın transferi olumsuz olarak sona erdi ve defter kapandı. Wilshere, "Ailemi ikna edemedim" dese de olayın aslının başka olduğu ortaya çıktı. Ali Koç, Jack Wilshere'a "Belirlediğim fiyatı kabul ederseniz uçağım sizi ve ailenizi almaya gelecek" diyerek Londra'daki transfer masasından kalktı