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Ali Koç sinirlendi, transfer masasından kalktı!

09.07.2018 - 10:38 | Güncelleme:

Fenerbahçe'nin daha önce İstanbul'a getirdiği ve görüşmeler yaptığı Jack Wilshere'de transfere nokta kondu. İngiliz yıldızın transferi olumsuz olarak sona erdi ve defter kapandı. Wilshere, "Ailemi ikna edemedim" dese de olayın aslının başka olduğu ortaya çıktı. Ali Koç, Jack Wilshere'a "Belirlediğim fiyatı kabul ederseniz uçağım sizi ve ailenizi almaya gelecek" diyerek Londra'daki transfer masasından kalktı

  • 1 Ali Koç, Wilshere ve menajerine sinirlendi, transfer masasından kalktı - Fenerbahçe haberleri
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    Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinden sonra önce sportif direktör Damien Comolli, sarı-lacivertlilere geldi; Fransız futbol adamının ilk icraati Phillip Cocu olmuştu. 

  • 2 Ali Koç, Wilshere ve menajerine sinirlendi, transfer masasından kalktı - Fenerbahçe haberleri
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    Comolli ve Cocu'nun raporu doğrultusunda eksik bölgeler için belirlenen futbolcularla görüşmeler devam ederken Arsenal'le olan sözleşmesi sona eren ve Londra ekibinden ayrılan Jack Wilshere, İstanbul'a gelmişti.

  • 3 Ali Koç, Wilshere ve menajerine sinirlendi, transfer masasından kalktı - Fenerbahçe haberleri
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    Haziran ayının son günlerinde Londra’dan havalanan ve Wilshere ile kardeşini taşıyan özel uçak ilk olarak Hollanda’nın Rotterdam kendine geçmişti. 

  • 4 Ali Koç, Wilshere ve menajerine sinirlendi, transfer masasından kalktı - Fenerbahçe haberleri
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    Burada Fenerbahçe’ye imza atmak için İstanbul’a gelecek olan Philip Cocu ve yardımcıları kafileye dahil olmuştu.

  • 5 Ali Koç, Wilshere ve menajerine sinirlendi, transfer masasından kalktı - Fenerbahçe haberleri
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    Yaklaşık 4 saat süren yolculuk esnasında Hollandalı teknik adam ile İngiliz yıldız uzun uzun konuşmuştu. Cocu, Fenerbahçe’ye 3 yıllık imza attığı esnada tesisleri gezen Wilshere, sonraki gün ise başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli ile masaya oturmuştu. 

  • 6 Ali Koç, Wilshere ve menajerine sinirlendi, transfer masasından kalktı - Fenerbahçe haberleri
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    Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedilirken İngiliz yıldızın adı daha sonra West Ham United'la ciddi şekilde anılmaya başlamıştı ve Wilshere, bugün resmen West Ham United'a transfer oldu.

  • 7 Ali Koç, Wilshere ve menajerine sinirlendi, transfer masasından kalktı - Fenerbahçe haberleri
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    Wilshere, Fenerbahçe'ye "Ailemi ikna edemedim" diyerek olumsuz yanıt verirken sebebin bundan daha fazlası olduğu öğrenildi.

  • 8 Ali Koç, Wilshere ve menajerine sinirlendi, transfer masasından kalktı - Fenerbahçe haberleri
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    Hürriyet'in haberine göre İngiliz yıldızın menajerinin yüksek komisyon talebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tepkisine neden oldu ve görüşmelerde fikir ayrılığı ortaya çıktı.

  • 9 Ali Koç, Wilshere ve menajerine sinirlendi, transfer masasından kalktı - Fenerbahçe haberleri
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    Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Wilshere için imza parası ve makul bir miktarda menajerlik komisyonu vermeye hazırdı. Fakat söz konusu menajer taleplerini sürekli artırdı! 

  • 10 Ali Koç, Wilshere ve menajerine sinirlendi, transfer masasından kalktı - Fenerbahçe haberleri
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu duruma çok sinirlendi ve "Ben bu kulübün parasını menajerlere yedirmem" diyerek karşı tarafın şartlarını kabul etmedi! 

  • 11 Ali Koç, Wilshere ve menajerine sinirlendi, transfer masasından kalktı - Fenerbahçe haberleri
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    Ali Koç, Jack Wilshere'a "Belirlediğim fiyatı kabul ederseniz uçağım sizi ve ailenizi almaya gelecek" diyerek Londra'daki transfer masasından kalktı. 

  • 12 Ali Koç, Wilshere ve menajerine sinirlendi, transfer masasından kalktı - Fenerbahçe haberleri
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    COMOLLI'DEN AÇIKLAMA!

    Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Comolli, taraftarların beklentilerini ve “Transfer var mı?” sorularını çok iyi anlayabildiğini belirterek, “Kimse endişeye kapılmasın, üzülmesin. A plus futbolcular getireceğiz. Bütün çalışmalarımız bu yönde. İyi bir kadro kurmak için yapılması gerekenleri yapıyoruz” dedi.

  • 13 Ali Koç, Wilshere ve menajerine sinirlendi, transfer masasından kalktı - Fenerbahçe haberleri
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    Hürriyet'te yer alan habere göre Comolli, sözlerine şöyle devam etti:

    "Dünya kulüpleri düzeyinde yetenek ve tecrübeye sahip oyuncuları kulübe kazandırmayı istiyoruz. Aynı ayarda alternatif isimlerle görüşüyoruz. Taraftarlarımız en iyi ve en yararlı futbolcuyu kadromuza katacağımızdan emin olsun.”

  • 14 Ali Koç, Wilshere ve menajerine sinirlendi, transfer masasından kalktı - Fenerbahçe haberleri
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    JACK WILSHERE KİMDİR?
    Tam adı: Jack Andrew Garry Wilshere
    Doğum tarihi: 1 Ocak 1992 
    Yaş: 26
    Boy: 1,72 m
    Uyruk: İngiltere

  • 15 Ali Koç, Wilshere ve menajerine sinirlendi, transfer masasından kalktı - Fenerbahçe haberleri
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    Mevki: Orta saha - Merkez
    Ayak: Sol
    Güncel kulüp: Kulüpsüz

  • 16 Ali Koç, Wilshere ve menajerine sinirlendi, transfer masasından kalktı - Fenerbahçe haberleri
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    Piyasa değeri: 20 milyon Euro
    Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2018
    Oynadığı kulüpler: Arsenal, Bolton, Bournemouth
    Son sezon performansı: 40 maç | 2 gol | 7 asist

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Yorumlar 29
  • Misafir 10 Temmuz 2018 Salı 09:45
    böyle savaşçı birine çok ihtiyaç vardı
  • Misafir 10 Temmuz 2018 Salı 06:57
    SN ALİ KOÇ, FENERBAHÇE SPO KULÜBÜNE 20 YIL BOYUNCA HİZMET ETMİŞ, KULÜBE ÇAĞ ATLATMIŞ, BÜTÜN BRANŞLARDA YATIRIM YAPARAK BAŞARILAR ELDE ETMİŞ BİR BÜYÜK VE EFSANE BAŞKANA OLAN TAVIRLARIN HOŞ DEĞİL.MEDYADAKİ AZİZ YILDIRIM DÜŞMANLARININ DÜMEN SUYUNA GİRME VE ADAM GİBİ ADAM AZİZ BAŞKANIN YANINDA OL.
  • Misafir 10 Temmuz 2018 Salı 09:09
    Herkeze hakettiği gibi cevap verilir
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