Ali Öner ve Livanur Aydın nişanlandı
Oyuncu Ali Öner, bir süredir aşk yaşadığı Livanur Aydın ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı
Giriş: 29.08.2025 - 20:41 Güncelleme: 29.08.2025 - 20:52
Best Model of Turkey yarışmasında podyuma çıkan ve derece elde eden oyuncu Ali Öner, bir süredir Livanur Aydın ile aşk yaşıyordu.
Ali Öner ile Livanur Aydın, nişanlandı.
Mutlu birlikteliklerini bir adım öteye taşıyan çift, aile arasında gerçekleşen bir törenle nişan yüzüklerini taktı.
Livanur Aydın, mutlu günlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
