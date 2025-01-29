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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ali Palabıyık: Kırmızı kart hakemliğimi bitirdi - Futbol Haberleri

        Ali Palabıyık: Kırmızı kart hakemliğimi bitirdi

        Süper Lig'in tartışmalı pozisyonları, haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık ile HT Spor ekranlarındaki Gözler Hakemde programında tartışıldı. HT Spor yorumcusu Ali Palabıyık, "Galatasaray, kırmızı kart gösterdim hakemliğim bitti. Arkadaşlar ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:20
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        "Kırmızı kart hakemliğimi bitirdi"
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        HT Spor ekranlarında yeni başlayan Gözler Hakem'de programında HT Spor yorumcuları eski hakemler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeleri masaya yatırdı.

        HT Spor yorumcusu Ali Palabıyık, Galatasaray - Konyaspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

        Konyaspor karşısında oyuna sonradan giren Ahmed Kutucu'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini söyleyen Palabıyık, "Şu an Galatasaray çok diken üstünde uzun zamandır kırmızı kart görmedi. Rakibi Fenerbahçe de her hafta mutlaka bir açıklamada bunu dile getiriyor. Olmayan bir kırmızı kartla kabak bir hakemin başına patlayacak. Ben gösterdim benim hakemliğim bitti. Arkadaşlar ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık." ifadelerini kullandı.

        SON KIRMIZI KART 23 EKİM 2022'DE

        Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda son kırmızı kartı 23 Ekim 2022'de evinde Alanyaspor'u ağırladığı maçta gördü. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, 31. dakikada Sacha Boey'e ve 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı'yı kırmızı kartla oyun dışına atmıştı.

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