Ali Palabıyık: Kırmızı kart hakemliğimi bitirdi

HT Spor ekranlarında yeni başlayan Gözler Hakem'de programında HT Spor yorumcuları eski hakemler Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık haftanın hakem panoraması, ilgi çekici istatistikler ve gündeme dair gelişmeleri masaya yatırdı.

HT Spor yorumcusu Ali Palabıyık, Galatasaray - Konyaspor maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Konyaspor karşısında oyuna sonradan giren Ahmed Kutucu'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini söyleyen Palabıyık, "Şu an Galatasaray çok diken üstünde uzun zamandır kırmızı kart görmedi. Rakibi Fenerbahçe de her hafta mutlaka bir açıklamada bunu dile getiriyor. Olmayan bir kırmızı kartla kabak bir hakemin başına patlayacak. Ben gösterdim benim hakemliğim bitti. Arkadaşlar ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık." ifadelerini kullandı.

SON KIRMIZI KART 23 EKİM 2022'DE

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda son kırmızı kartı 23 Ekim 2022'de evinde Alanyaspor'u ağırladığı maçta gördü. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, 31. dakikada Sacha Boey'e ve 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakcı'yı kırmızı kartla oyun dışına atmıştı.