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HaberlerTelevizyonAli Rıza ile Halide önemli bir karar veriyor! Arıza yeni bölüm tanıtım
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Ali Rıza ile Halide önemli bir karar veriyor

Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 22. bölümünde Balaban, Safir'in karşısındadır ama konuşmaya pek niyetli değildir. Rukiye ise Muzaffer'le konuştuğundan bu yana korkularını bir türlü dizginleyemez hale gelmiştir. Halide ve Ali Rıza gelecekleri adına önemli bir karar verirler. Arıza, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

Ali Rıza ile Halide önemli bir karar veriyor! Arıza yeni bölüm tanıtım
HABERTURK.COM

Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 22. bölümünde Balaban, Safir'in karşısındadır ama konuşmaya pek niyetli değildir. Rukiye ise Muzaffer'le konuştuğundan bu yana korkularını bir türlü dizginleyemez hale gelmiştir. İhtiyar'ın elinden sürpriz bir şekilde kaçırılan Balaban, Ali Rıza'yla bir anlaşma yapmak ister. Burak ise Balaban'la çoktan yeni bir anlaşma yapmış, işe koyulmuştur. Halide ve Ali Rıza gelecekleri adına önemli bir karar verirler. Abisiyle buzları erittiğini düşünen Burak yaptığı planla abisini zor bir durumda bırakırken kendisini bekleyen sürprizin farkında değildir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte Arıza'nın 22. Bölüm Tanıtımları;

Arıza'nın 22. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

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