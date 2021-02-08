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İhtiyar ile Ali Rıza'nın babası arasındaki bağlantı ne?

SHOW TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Balaban'ın gelişi çarpıcı gelişmelerin ardı ardına yaşanmasına sebep oldu. Heyecanın hız kesmediği bölümün finalinde Ali Rıza, Balaban'ı yakalayarak İhtiyar'a getirdi. Ali Rıza ve İhtiyar arasında geçen konuşma ise akıllarda soru işareti bıraktı

İhtiyar ile Ali Rıza'nın babası arasındaki bağlantı ne? Arıza son bölüm
İhtiyar ile Ali Rıza'nın babası arasındaki bağlantı ne?
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HABERTURK.COM

Show TV'nin beğeniyle izlenen ve Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Arıza'da; Balaban'ın gelişi tüm taşları yerinden oynattı. Balaban'ı bulup getireceğine dair İhtiyar'a söz veren Ali Rıza, finalde dediğini yaparak sözünü tuttu. Balaban'ı teslim ettikten sonra İhtiyar'la konuşan Ali Rıza'nın babasıyla ilgili sorduğu soru dikkat çekerken, İhtiyar'dan gelen yanıt ise büyük merak konusu oldu. Ali Rıza ile konuştuktan sonra odasına çıkıp ağlamaya başlayan İhtiyar'ın bu hareketi akıllarda şu soruyu bıraktı; İhtiyar ile Ali Rıza'nın babası arasında ne yaşanmış olabilir?

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #EMANET DEDİ

Arıza, dün akşam yayınlanan 21. bölümüyle ABC1 20+'da 5.48 izlenme oranı (rating),11.10 izlenme payı (share),AB'de 4.50 izlenme oranı (rating),10.36 izlenme payı (share),Total'de 5.95 izlenme oranı (rating),12.27 izlenme payı (share) elde etti. #emanet etiketi ise uzun süre sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

ALİ RIZA, BALABAN'I BULDU

Ali Rıza, Balaban'ı bulup getireceğine dair İhtiyar'a söz verirken, Balaban'nın sürpriz bir şekilde ortaya çıkışı gerilimi artırdı. Halide'nin karşısına çıkan Balaban, klinikte korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Balaban daha sonra babasının mezarına giden Burak'ın karşısına çıktı. Burak ve Balaban yeni bir iş birliğinin temellerini atarken, Ali Rıza da Balaban'ın izini buldu. Bahis ağına ulaşan ve depoya baskın yapan Ali Rıza, Balaban'ın karşısına çıktı. Balaban ise Ali Rıza'nın babasının da kendisiyle çalıştığını söyleyerek birlikte çalışmayı teklif etti.

Ali Rıza ve Balaban tanışıyor;

ALİ RIZA VE BALABAN ARASINDA GERGİN ANLAR

Balaban'ın teklifini düşünen ve cevabını vermek üzere tekrar depoya giden Ali Rıza, babasıyla ilgili bilgi almak istedi ancak istediği yanıtları yine bulamadı. Teklifi kabul etmeyen Ali Rıza, Balaban'ın başına silah dayayarak onu İhtiyar'a teslim etmek için aldı.

"Meksika Çıkmazı..."

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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