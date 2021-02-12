"Ali Rıza kimin çocuğu?"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon"Ali Rıza kimin çocuğu?" Arıza yeni bölüm tanıtım
ABONE OL

"Ali Rıza kimin çocuğu?"

Show TV'de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza'nın 22. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Aksiyon dolu anların büyük heyecan uyandırdığı tanıtımda Rukiye Hanım'dan gerçekleri öğrenen Halide Ali Rıza'nın gerçek ailesini sorguluyor. Rukiye Hanım'ın vereceği cevap ise merak konusu oluyor. Ersoylu kardeşler arasında ipler giderek gerilirken, Murat'ın sözleri Burak'a karşı olan tavrını ortaya koyuyor. Ali Rıza ile konuşmak isteyen Halide'nin ne anlatacağı akıllarda soru işareti oluştururken, yüzündeki gergin ifade dikkat çekiyor.

HABERTURK.COM

Balaban Safir'in karşısındadır ama konuşmaya pek niyetli değildir. Rukiye ise Muzaffer'le konuştuğundan bu yana korkularını bir türlü dizginleyemez hale gelmiştir. İhtiyar'ın elinden sürpriz bir şekilde kaçırılan Balaban, Ali Rıza'yla bir anlaşma yapmak ister.

Burak ise Balaban'la çoktan yeni bir anlaşma yapmış, işe koyulmuştur. Halide ve Ali Rıza gelecekleri adına önemli bir karar verirler. Abisiyle buzları erittiğini düşünen Burak, yaptığı planla abisini zor bir durumda bırakırken kendisini bekleyen sürprizin farkında değildir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Arıza"nın 22. Bölüm 2. Tanıtımı;

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mazhar, Ramo'yu öldürmek için harekete geçiyor! Ramo yeni bölüm tanıtım
TELEVİZYONMazhar, Ramo'yu öldürmek için harekete geçiyor!
Reyting sonuçları 11 Şubat 2021 Perşembe! Dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Perşembe reytingleri
TELEVİZYON11 Şubat reyting sonuçları açıklandı
Mucize Doktor 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 49. son bölüm
TELEVİZYONMucize Doktor yeni fragman geldi!
Akrep 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 11. son bölüm
TELEVİZYONAkrep yeni fragman geldi mi?
Bir Zamanlar Çukurova 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Bir Zamanlar Çukurova 83. son bölüm
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanı...
Alev Alev 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Alev Alev 14. son bölüm tek parça izle
TELEVİZYONAlev Alev 15. yeni bölüm fragmanı...
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? - Bir Zamanlar Çukurova Behice ne zaman...
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova Behice ölecek mi?
Ramo 32. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Ramo 32. yeni bölümde neler olacak?
TELEVİZYONRamo 32. yeni bölüm 2. fragmanı yayında!
Mucize Doktor Reha Özcan diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor Adil Hoca ölüyor mu?
TELEVİZYONMucize Doktor Adil Hoca ölüyor mu?
Kuruluş Osman dizisinin Malhun Hatun'u: Yıldız Çağrı Atiksoy!
TELEVİZYONYıldız Çağrı Atiksoy Kuruluş Osman'da!