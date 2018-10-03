FOX TV ekranların sevilen dizisi Kadın yeni bölümleriyle birlikte seyircileriye buluşmaya devam ediyor. Kadın dizisinde başarısıyla dikkat çeken oyuncu Ali Semi Sefil'in hayat hikayesini düzenledik. Peki, Kadın dizisi oyuncusu Ali Semi Sefil'in kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ALİ SEMİ SEFİL KİMDİR?

Ali Semi Sefil kimdir, 17 ocak 2013 tarihinden dünyaya gelen genç yetenek Ali Semi Sefil Leyla Sirin ajansına bağlı çalışmaktadır. Henüz 4 yaşında olmasına rağmen Kadın dizisinde gösterdiği performansla beğeni toplamıştır.

ALİ SEMİ SEFİL'İN KADIN DİZİSİNDEKİ ROLÜ

4 yaşındaki Doruk, kendi içinde geniş bir dünyası olan bir çocuktur. Çok zekidir ve farklı hassasiyetleri vardır. Pek çok çocuğun sahip olmak istediği şeyler onun ilgisini çekmez.

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