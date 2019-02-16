Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçta sarı-lacivertlilerin 1 golü iptal edilirken Konyaspor'da Jahovic kırmızı kart gördü. Ayrıca Jailson ve Zuta'nın pozisyonları da tartışmalara neden oldu. Atiker Konyaspor kaptanı Ali turan maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli futbolcu Skrtel ve Zuta'nın pozisyonuyla ilgili olarak "Skrtel'in pozisyonu direkt kırmızı karttı ama hakem onu görmedi. İlla biz yere mi atlayalım da hakem VAR'a gitsin? Yeni gelen arkadaşımız biraz tecrübesizdi, yerde yuvarlanmadı" dedi.

Aykut Kocaman'a vurgu yapan Ali Turan, "Bu 1 puanı Aykut Hocamız'a armağan ediyoruz. Gönül isterdi ki 3 puan hediye edelim. İyi bir takımız, her geçen gün daha iyiye gidiyoruz" yorumunda da bulundu.