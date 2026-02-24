Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ali Tutal'a veda

        Ali Tutal'a veda

        76 yaşında hayata veda eden usta oyuncu Ali Tutal için Atlas Sineması'nda veda töreni düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 10:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ali Tutal'a veda

        Türk sinemasının emektar isimlerinden, karakter oyunculuğuyla hafızalara kazınan Ali Tutal, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek 76 yaşında aramızdan ayrıldı.

        Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizinin ardından sağlığına kavuşan ancak 26 Ocak'ta evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan Ali Tutal, yaklaşık bir aydır hastanede tedavi görüyordu.

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ali Tutal için Atlas Sineması'nda veda töreni düzenlendi.

        REKLAM

        Veda töreninde bulunanlar arasında oyuncu Nur Sürer de vardı.

        Ali Tutal'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 23 Şubat 2026 (Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkıyor" Kurtulmuş - DEM Parti görüşmesi yarın. Milyonları gözü bayram ikramiyesinde. Mehmet Şimşek: "Vergi harcamalarını azalttık" ABD Suriye'deki son üssünden çekiliyor. ABD ile İran 3. kez masaya oturacak. Türkiye'den Eurofighter ...
        #Ali Tutal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul