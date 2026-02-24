Ali Tutal'a veda
76 yaşında hayata veda eden usta oyuncu Ali Tutal için Atlas Sineması'nda veda töreni düzenlendi
Giriş: 24.02.2026 - 10:57 Güncelleme:
Türk sinemasının emektar isimlerinden, karakter oyunculuğuyla hafızalara kazınan Ali Tutal, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek 76 yaşında aramızdan ayrıldı.
Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizinin ardından sağlığına kavuşan ancak 26 Ocak'ta evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alınan Ali Tutal, yaklaşık bir aydır hastanede tedavi görüyordu.
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ali Tutal için Atlas Sineması'nda veda töreni düzenlendi.
REKLAM
Veda töreninde bulunanlar arasında oyuncu Nur Sürer de vardı.
Ali Tutal'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ