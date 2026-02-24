Ali Tutal'a veda

Ana Haber Bülteni - 23 Şubat 2026 (Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz Terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkıyor" Kurtulmuş - DEM Parti görüşmesi yarın. Milyonları gözü bayram ikramiyesinde. Mehmet Şimşek: "Vergi harcamalarını azalttık" ABD Suriye'deki son üssünden çekiliyor. ABD ile İran 3. kez masaya oturacak. Türkiye'den Eurofighter hamlesi. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.