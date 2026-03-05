Canlı
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Aliağa FK: 1 - Gençlerbirliği: 3 | MAÇ SONUCU (G.Birliği en iyi 3. olarak çeyrek finalde) - Futbol Haberleri

        Aliağa FK: 1 - Gençlerbirliği: 3 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. maçında Aliağa FK ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 3-1 kazandı ve en iyi üçüncülük kontenjanından çeyrek final biletini kaptı.

        Giriş: 05.03.2026 - 22:41
        G.Birliği en iyi 3. olarak çeyrek finalde!

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında Aliağa FK sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

        G.Birliği'ne galibiyeti getiren golleri 55. (p) ve 68. dakikalarda Samed Onur ile 59'da Yiğit Aydar kaydetti. Aliağa'nın tek golü ise 90+2. dakikada Suat Kaya'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 10 puana yükseldi ve grubu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Aliağa FK ise 1 puanla 7. sırada bitirerek turnuvaya veda etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        41. dakikada Ahmet İlhan’ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Tahir'in şutunda kaleci Erhan gole izin vermedi.

        52. dakikada Cihan’ın ara pasında ceza sahasında Harun’un müdahalesiyle yerde kalan Varesanovic için hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Samed’in sol köşeye yaptığı vuruşu kaleci Kubilay çıkardı.

        55. dakikada kalecinin kural ihlali yaptığı tespit edilince VAR uyarısıyla penaltının tekrarlanmasına karar verildi. Tekrarlanan atışta yeniden topun başına geçen Samed, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

        59. dakikada sol kanattan Göktan’ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Kubilay’ın hatasında kale sahasında boş kalan Yiğit Hamza, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

        68. dakikada sol kanatta Göktan’ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Samed, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı. 0-3

        90+2. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Suat'ın, sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti. 1-3

