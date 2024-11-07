Aliağa Petkimspor: 56 - Unicaja: 108 | MAÇ SONUCU

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında evinde ağırladığı İspanyol ekibi Unicaja'ya 108-56 yenildi.

Aliağa Petkimspor'un 2. yenilgisini yaşadığı grupta son şampiyon Unicaja 4. galibiyetini alarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Ev sahibi ekibin Tyree, konuk takımın Barreiro ve Dedovic'le etkili olduğu ilk 5 dakikayı Aliağa Petkimspor 14-12 önde geçti. Kalinoski ve Osetkowski ile etkili olan konuk ekip, öne geçtiği periyodu 9 sayı farkla 27-18 üstün tamamladı.

İkinci periyotta sadece 4 sayı bulabilen Aliağa Petkimspor karşısında farkı 28 sayıya (48-20) kadar çıkaran Unicaja, soyunma odasına 48-22 önde gitti.

Üçüncü periyotta farkı 43 sayıya (82-39) yükselten İspanyol temsilcisi periyodu 82-41 üstün tamamladı.

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Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Unicaja, müsabakadan 108-56 galip ayrıldı.