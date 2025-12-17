Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Aliağa Petkimspor: 98 - Casademont Zaragoza: 75 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Aliağa Petkimspor: 98 - Casademont Zaragoza: 75 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu ikinci haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını 98-75 yendi. Bu sonucun ardından temsilcimiz Aliağa Petkimspor, gruba 2'de yaparak başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 20:29 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:29
        Aliağa Petkimspor, 2'de 2 yaptı!
        Aliağa Petkimspor, Basketbol FIBA Avrupa Kupası ikinci tur N Grubu ikinci haftasında konuk ettiği İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'yı 98-75 yendi.

        İzmir temsilcisi bu galibiyetle gruptaki ikinci maçını da kazanmış oldu.

        Salon: ENKA

        Hakemler: Mladen Lucic (Karadağ), Nemanja Vlahovic (Sırbistan), Roko Hordov (Hırvatistan)

        Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Blumbergs 14, Yunus Emre Sonsırma 5, Floyd 10, Scrubb 4, Whittaker 4, Franke 24, Mustafa Kurtuldum, Troy Selim Şav 4, Sajus 13, Mustafa Emir Sevig

        Casademont Zaragoza: Robinson 14, Spissu 4, Yusta 8, Dubljevic 11, Stephens 6, Bell-Haynes 11, Gonzalez 7, Fernandez, Rodriguez, Koumadje 12, Traore 2

        1.⁠ ⁠Periyot: 23-12

        Devre: 43-35

        3.⁠ ⁠Periyot: 57-58

        4. Periyot: 98-75

