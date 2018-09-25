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Alina Boz kimdir? Elimi Bırakma oyuncusu Alina Boz kaç yaşında?
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Alina Boz kimdir? Elimi Bırakma oyuncusu Alina Boz kaç yaşında?

Alina Boz, Elimi Bırakma dizisi ile ilgiyi üzerine toplamayı başardı. Genç oyuncu Alina Boz Elimi Bırakma dizisinde Azra Güneş rolünü canlandırıyor. Sosyal medyada da çok konuşulan oyuncu Alina Boz kimdir, kaç yaşındadır? İşte tüm ayrıntılar...

25.09.2018 - 11:01 | Güncelleme:

Alina Boz, 14 Haziran 1998 de doğmuştur. TRT'de yayınlanan Elimi Bırakma dizisiyle gündeme gelmiştir. Peki, Elimi Bırakma dizisiyle gündeme gelen Aline Boz kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz 14 Haziran 1998 doğumludur annesi Rus asıllı babası ise Türk olan Alina Boz Moskova'da dünyaya gelmiştir. Ancak İstanbul kütüğüne bağlı olarak nüfusu geçerlidir.18 yaşında olan oyuncu ikizler burcudur.  Son zamanlarda çok fazla dikkat çeken genç yıldızlardan biri olan Alina Boz; oldukça farklı  yaş grubundan hayranları bulunan bir oyuncu olarak popüler olmuştur. Alina Boz 1 .73 boyunda 50 kilo civarındadır. Yeşil gözlü kumral tenli ve sarı saçlara sahip olan Alina Boz; yüz güzelliğini annesinden almıştır. 9 yaşında tiyatro eğitimi almaya başlayan Alina Boz daha sonra bir ajansa yazılarak reklamlarda oynamış ve dergi çekimlerine katılmıştır. Sonrasında bu dünyayı çok sevdiğini söyleyen Alina Boz  iyi bir oyuncu olmak istediğini belirtiyor. Eğitim hayatını annesinin isteği üzerine Rusya'da tamamlayacağını söyleyen Alina Boz ileriki dönemlerde daha birçok dizide de yer alacak yetenekli oyuncular arasına çoktan girmiştir.

Dizi deneyimini İlk Cesur Hemşire dizisinde Canan karakteriyle yaşamıştır. Çıkış yaparak büyük kitlelere ulaşması ise, Paramparça dizisinde canlandırdığı Hazal karakteri ile mümkün olmuştur. 2016 yılında Zafer Algöz ve Melek Baykal ile birlikte Kızma Biraderde rol almıştır. Şimdilerde Elimi Bırakma dizisiyle ekran karşısına çıkmaktadır. Burak Yörük ile 2015 yılında başlayan ilişkilerine 2017 yılında son veren güzel oyuncu, ayrılığa fazla dayanamamış ve 2018 yılında tekrar barışmışlardır, hala Burak Yörük ile birliktedirler. 

ELİMİ BIRAKMA DİZİSİ

Alina Boz, Elimi Bırakma dizisinde Azra Güneş'i canlandırmaktadır. Bu karakter, büyük bir kebapçının kızıdır. Zenginlik içinde büyümüş ama onun içinde kaybolmamış biridir. Vicdanı, merhameti onu değerli kılan özelliklerindendir. Babasının iflası ve ölmesiyle hayatı bir anda tepe taklak olur ama güçlü durur. Haline şükreder. Amerika’da aşçılık eğitimi almıştır. Okurken çalışmış, kendi parasını da kazanmıştır. Bu yüzden kendi ayakları üstünde durması kolay olur. Hayatta en değer verdiği ve büyük hazinem dediği kardeşi Mert’tir. Otizmi bulunan Mert bir müzik dehasıdır. Onun eğitimi için her şeyi yapar. Ancak onu kayıp olması ardına tek amacı kardeşini bulmaktır! Yardım sever bir kızdır. Biri iyilik yapması için karşılık ya da çıkar beklemez. İnatçı yanı vardır. İnandığı ve doğru olduğuna emin olduğu konularda sonuna kadar diretir. Hak yemez ve kendi hakkını korumak için sonuna kadar savaşır. Mücadelecidir. Cenk’le arkadaşlığı da inatla, didişmeyle başlar. İkisi de hayatlarına birbirinden soslar katar.

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