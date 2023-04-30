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Alişan'dan yengesi Merve Tektaş'a duygulandıran Selçuk Tektaş'lı doğum günü mesajı

Alişan, 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutladı. Duygusal bir yazı kaleme alan ünlü şarkıcı, yengesine "Bugün onun en telaşlı günü... 'Doğum günün kutlu olsun Mervoş' diyecekti ve kim bilir ne sürprizler hazırlayacaktı? Ayrıca kardeşimi de hep mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Gelinim, kardeşim" sözleriyle seslendi

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  • Alişan'dan yengesi Merve Tektaş'a duygulandıran Selçuk Tektaş'lı doğum günü mesajı - Magazin haberleri

    Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
  • Alişan'dan yengesi Merve Tektaş'a duygulandıran Selçuk Tektaş'lı doğum günü mesajı - Magazin haberleri

    Kardeşinin vefatının ardından zor günler yaşayan Alişan, yengesi Merve Tektaş'ın doğum günü için duygusal bir mesaj paylaştı.
  • Alişan'dan yengesi Merve Tektaş'a duygulandıran Selçuk Tektaş'lı doğum günü mesajı - Magazin haberleri

    "KARDEŞİMİ HEP MUTLU ETTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

    Yengesi Merve Tektaş ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın aynı karede yer aldığı bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayan Alişan, "Selçuk'um bir yerlerden bizi izliyor ve bugün onun en telaşlı günü... 'Doğum günün kutlu olsun Mervoş' diyecekti ve kim bilir ne sürprizler hazırlayacaktı? Allah'ımdan tek dileğim sağlık hepimiz için. Eyşan'ımla, Ceylan'ımla inşallah uzun bir ömür. Hep başlarında ol onların. Ayrıca kardeşimi de hep mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Gelinim, kardeşim" ifadelerini kullandı.
  • Alişan'dan yengesi Merve Tektaş'a duygulandıran Selçuk Tektaş'lı doğum günü mesajı - Magazin haberleri

    "BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN"

    Alişan, kardeşini ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı.

    Ünlü şarkıcı o dönem de "Abim bizi öksüz bıraktım gittin.. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum ağabeyim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah..." demişti.
  • Alişan'dan yengesi Merve Tektaş'a duygulandıran Selçuk Tektaş'lı doğum günü mesajı - Magazin haberleri

    "BİR KEZ PSİKOLOJİK YARDIM ALDIM"

    Daha önce kardeşinin vefatının ardından yaşadığı zor günleri anlatan Alişan, ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını ifade etmişti.

    Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden Alişan, "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." şeklinde yanıt vermişti. Alişan, kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını sözlerine eklemişti.
  • Alişan'dan yengesi Merve Tektaş'a duygulandıran Selçuk Tektaş'lı doğum günü mesajı - Magazin haberleri

    "YANLIŞ ANLAŞILIR DİYE GÜLMEKTEN ÇEKİNİYORUM"

    Selçuk Tektaş'ın acısını atlatamayan Alişan, "Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım" demişti.

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