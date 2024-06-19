Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası! | Son dakika haberleri

        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!

        Manisa'nın Kula ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Aliya Nur Gezer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 88 yaşındaki sürücü Hikmet A., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa'da kaza, saat 09.00 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolu Kula Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Hikmet A.'nın (88) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aliya Nur Gezer'e (15) çarptı.

        50 METRE SAVRULUP ASFALTA DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre Gezer, çarpmanın etkisiyle 50 metre savrulup, asfalta düştü. Yaralanan çocuğa, ilk müdahaleyi çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekibi yaptı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezer, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Hikmet A.'yı gözaltına aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Manisa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        Kadıköy Adalar İskelesi'nde bayram yoğunluğu: Metrelerce kuyruk oluştu
        Kadıköy Adalar İskelesi'nde bayram yoğunluğu: Metrelerce kuyruk oluştu
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hızlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hızlanıyor
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        Diş ağrısı sandığı o ağrı meğer delirten hastalıkmış!
        Diş ağrısı sandığı o ağrı meğer delirten hastalıkmış!
        Ünlüleri de mest ettiler
        Ünlüleri de mest ettiler
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Los Angeles'ta devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak
        Los Angeles'ta devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!