Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
Manisa'nın Kula ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Aliya Nur Gezer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 88 yaşındaki sürücü Hikmet A., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Manisa'da kaza, saat 09.00 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolu Kula Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Hikmet A.'nın (88) kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Aliya Nur Gezer'e (15) çarptı.
50 METRE SAVRULUP ASFALTA DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre Gezer, çarpmanın etkisiyle 50 metre savrulup, asfalta düştü. Yaralanan çocuğa, ilk müdahaleyi çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekibi yaptı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gezer, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Hikmet A.'yı gözaltına aldı.