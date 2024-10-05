ALJ ve Sabancı'dan girişim yatırımlarında işbirliği

Uluslararası alanda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 80 yıllık bir şirket olan ALJ, ‘J-START’ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun lansmanını hızlandırmak adına Sabancı Holding’in girişim sermayesi şirketi Sabancı Ventures ile stratejik bir işbirliğine imza attı.

Yeni girişim sermayesi fonunun inovasyonu teşvik edeceği ve Türkiye’deki erken aşama teknoloji girişimlerini destekleyeceği açıklandı. J-START Fonu, akademik kurumlardan gelen derin teknoloji girişimlerine öncelik verecek.

Sabancı Üniversitesi’nde duyurulan fon, erken aşama girişimcilere kapsamlı destek sağlamak ve teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmak üzere tasarlandı.

ALJ Türkiye ve Avrupa Başkanı & CEO’su Ali Haydar Bozkurt, J-START Fonu’nun ülkemizdeki derin teknoloji ekosistemini daha fazla desteklemek adına oluşturulduğunu belirterek, "J-START, Türkiye’nin, herkes için nasıl daha iyi bir gelecek yaratabileceğimiz konusundaki araştırmalarda ön saflarda yer aldığını dünyaya göstermek amacıyla oluşturulmuştur. J-START’ın derin teknoloji girişimcilerini desteklemede yaratacağı etkiyi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ise Sabancı Üniversitesi’nden her yıl mezun olan 1000 öğrenciden 50’sinin kendi şirketini kurmayı tercih ettiğini ifade ederek, "Bunu kolaylaştırmak ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek için onlara her türlü desteği vermek bizim görevimiz. Onları desteklemek için bir yatırım fonu oluşturduk. Bu, kendi fikirlerini geliştirmek ve kendi şirketlerini kurma hayallerinin peşinden gitmek isteyen herkes için büyük bir fırsat" diye konuştu.

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün de, Türkiye'de ve yurt dışında birçok derin teknoloji şirketine yapılan yatırımlar aracılığıyla derin teknoloji ekosisteminin önemli bir destekçisi olduklarının altını çizerek, "Bu fon, erken aşama derin teknoloji yatırımları alanındaki önemli bir boşluğu dolduracak" ifadelerini kullandı.