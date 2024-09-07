Alkışlarla yaşıyorlar: Venedik'te toplam 83 dakikalık alkış tufanı
Büyük emeklerle hazırlanan filmlerin ışıltılı galalarına tanıklık ettiğimiz bir festivali geride bırakıyoruz. Geriye Venedik'ten dakikalarca yankılanan alkış sesleri kaldı. Ve yazı bitiremeyen ünlüler, yıllar sonra gerçek adını kullanmak isteyen Michael Keaton... İşte haftanın renkli haberleri...
'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in "Alkışlarla yaşıyorum" dediği gibi büyük emek verdikleri filmleri, büyük festivallerde izleyicilerin beğenisine sunan sinemacılar da alkışlarla yaşıyor.
Bugün sona erecek 81'inci Venedik Film Festivali'nde, 28 Ağustos'taki açılışından bu yana ne çok alkış sesine tanık olduk... Üstelik dakikalarca...
Dakikalar, tıpkı dünyanın bir diğer prestijli festivali Cannes Film Festivali'nde olduğu gibi Venedik Film Festivali'nde de sayılıyor ve filmlerin başarı ya da beğeni kriteri olarak öne çıkıyor.
Bu yıl, İtalya'nın su şehrindeki festivalde, izleyiciler, toplamda 83 dakika boyunca filmlerin oyuncularını ve teknik ekibini alkış yağmuruna tuttu.
Tim Burton'ın 1980'lerin kült klasiğinin uzun zamandır beklenen devam filmi 'Beterböcek Beterböcek', festivalin açılışını yaptı ve filmin yıldızları Jenna Ortega, Winona Ryder, Catherine O'Hara ortalama 3,5 dakika boyunca alkışlandı.
Festivalin en havalı ikilisi Brad Pitt ile George Clooney'in yeni soygun komedisi 'Wolfs', prömiyerini festivalde yaptı ve filmin başarısı 5 dakikalık alkışla kutlandı.
İzleyicilerin, 'Babygirl' filmini izledikten sonra ayağa kalkıp Oscar ödüllü yıldız Nicole Kidman'ı alkışladığı 7 dakikaya yakın süre, belki de daha uzun olacaktı. Alkışlar, Kidman ve yönetmen Halina Reijn'in binadan çıkışıyla sona erdi.
Gerçek bir hikâyeye dayanan 'The Order', Jude Law'ı beyazların üstünlüğünü savunan bir gruba sızan FBI ajanı olarak gösteriyor. Nicholas Hoult ve Tye Sheridan'ın da rol aldığı film, Venedik'te 8 dakika boyunca alkışlandı.
Angelina Jolie'nin beyazperdeye dönüş yaptığı ve gururumuz Haluk Bilginer ile başrolleri paylaştığı 'Maria' filmi, 8,5 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Jolie, alkışlanmanın gururuyla gözyaşlarına hâkim olamadı. Angelina Jolie'nin duygusal anlarına eşlik etmesi için gözlerimiz Bilginer'i aramadı değil.
Son 'James Bond' Daniel Craig'in başrol oynadığı, Luca Guadagnino imzalı 'Queer', festivalde büyük beğeni topladı. 10 dakikalık çılgın bir alkış tufanına tutulması şaşırtıcı değildi.
Joaquin Phoenix ile Lady Gaga başrollü 'Joker: İkili Delilik' filmi, 11 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Alkışlar devam ederken Lady Gaga katılımcılara öpücükler gönderdi ve bazılarıyla selfie'ler çekti.
Brady Corbet'in 'The Brutalist'i pek çok kişi tarafından gözden kaçırılmıştı, ancak Venedik'te 12,5 dakikalık alkışlarla prömiyerini yaptıktan sonra artık mutlaka izlenecek filmler arasına girdi. Başrol oyuncusu Adrien Brody, ayakta durup alkış ve tezahüratları kabul ederken gözlerinin dolduğu anlar kameraya yansıdı.
Vee festivalin alkış birincisi Pedro Almodovar'ın İngilizce olarak çektiği ilk uzun metrajlı filmi 'Yandaki Oda' oldu. Hollywood'un önemli yıldızları Julianne Moore ve Tilda Swinton başrollü film tam 17.5 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
AŞK TATİLİ
Okulların açılacağı haftaya hazırlanırken, yazın bittiğini iliklerimize kadar hissediyoruz şu günlerde. E, haliyle hüzünlüyüz. Ama bazıları için yaz hâlâ devam ediyor. Hem de en romantik haliyle...
Bakınız, Dua Lipa ve Callum Turner çiftine... Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ikili, Ibiza tatilinde objektiflere yansıdı. Şarkıcı Lipa ve oyuncu Turner, bir restoranda birbirlerini öperek sevgi gösterisinde bulundu.
ÜNLÜLER GEMİSİ
Bir diğer sevgi dolu çiftimiz Gigi Hadid ve Bradley Cooper oldu bu hafta. Öyle bir gemiyle açıldılar ki... "O gemide ben de olsaydım" demekten kendimizi alamıyoruz. İtalya'nın Nerano kenti kıyısına demirleyen 250 milyon dolarlık lüks yatta öpüşürken paparazzilerin görüş açısından kaçamadılar. Yatta ayrıca hamileliğinin iyice ilerlediğini gördüğümüz Margot Robbie ile eşi Tom Ackerley ve İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch da vardı.
UÇAN RONALDO
Bu hafta Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez, lüks teknelerini Fransız Rivierası'na demirledi. Futboldaki başarısıyla tanıdığımız Ronaldo, bu defa denize dalış yeteneğini sergiledi.
ADINI GERİ ALMAK İSTİYOR
Bu hafta yılların Michael Keaton'ın artık hayatına Michael Douglas olarak devam etmek istediğini öğrendik. Çünkü bu, onun esas adıydı. Yani tam adını söylemek gerekirse, Michael John Douglas.
Gerçek adını kullanmasına bugüne dek izin verilmedi. Çünkü Ekran Oyuncuları Birliği (SAG-Screen Actors Guild), üyelerin başka bir yıldızın profesyonel adını kullanmasını yasaklıyor. Michael Douglas, 73 yaşındaki Michael Keaton'dan 6 yaş büyük bir oyuncu olarak birliğe daha önce üye olmuştu. Dolayısıyla tek bir Michael Douglas vardı, ikincisi kabul edilemezdi.
Yıllar boyunca Michael Keaton olarak Hollywood'daki varlığını sürdürdü ünlü yıldız ama artık Michael Keaton Douglas olarak anılmak istiyor.