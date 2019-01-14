Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Almanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına yönelik kampanya yürütme kararı aldı.

Parti kongresinde delegeler tarafından kabul edilen bir taslak manifestoya göre, Avrupa Birliği'nin uygun bir zaman aralığında partinin fikirlerine göre yeniden şekillendirilememesi durumunda Almanya'nın birlikten ayrılması gerektiği belirtildi.

Bu karar Almanya'da, bir partinin ilk kez 'Dexit' (Deutschaland ve Exit) çağrısı yapması anlamına geliyor.

Partinin Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için yürüteceği politikaların belirleneceği kongrede yapılan oylama öncesinde konuşan partinin eş başkanlarından Alexander Gauland, "AB'yi terk etmemize gerek yok, ancak onu akla uygun özüne geri getirmemiz gerek" ifadelerini kullandı.

AfD aslında Avrupa-şüpheci bir parti olarak kurulmuştu ancak Alman parlamentosundaki bugünkü gücüne İslam ve göç karşıtı politikalara odaklanarak ulaştı. Avrupa'daki diğer ulusalcı hareketler gibi AfD'de, Avrupa Birliği'nin kuruluş amacı olan ekonomik işbirliğinin çok ötesinde büyüdüğünü savunuyor ve Brüksel'e çok fazla yetki devredildiğini belirtiyor.

AfD, geçtiğimiz yıl yapılan Almanya seçimlerinde tarihi bir başarı elde ederek İkinci Dünya Savaşı'nın ardından parlamentoya giren ilk aşırı sağcı parti olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ