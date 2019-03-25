Alman polisi Bild gazetesinde arama yapmak istedi!

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından biri olan Bild gazetesinde, Alman polisinin arama yapmak istediği ortaya çıktı.

Gazete tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi öğleden sonra bir grup polis memurunun gazete binasına gelerek bir soruşturmayla ilgili gazetede arama yapmak istedikleri ifade edildi.

Açıklamada, polisin okuyucuların internet erişim verilerine el koymak istediği belirtildi.

Ancak polislerin elinde arama izni olmadığı gerekçesiyle, gazete yönetimi emniyet güçlerini bina girişinde geri çevirdi.

Bild gazetesine ait binada arama yapılmak istenmesine neden olan soruşturmanın, Alman polisi içerisinde görev yapan ve ırkçı örgüt NSU kurbanı bir kişinin avukatını tehdit ettikleri öne sürülen aşırı sağcı polis memurlarına yönelik olduğu iddia ediliyor.