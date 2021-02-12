Alman Steag'ın santralını Koç Holding satın alıyor

Alman Steag’ın Türkiye’deki en büyük enerji yatırımı, İskenderun’da bulunan bin 320 megavat kurulu güçteki İsken Sugözü Termik Santralı. Steag, İsken’in yüzde 51’inin kontrol ediyor. Santralın, yüzde 49 hissenin sahibi OYAK. Santral, ithal kömürle elektrik üretiyor. Türkiye’nin elektrik gereksiniminin yüzde 4’ünü karşılıyor.

Alman Steag, bir süre önce Trakya’da kurulu 20 X 3.3 megavat gücünde, yılda 222 milyon kilovatsaat elektrik üreten Süloğlu rüzgar santralını satışa çıkardı. Steag, değişik şirketlerle görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmeler, büyük ölçüde tamamlandı. Almanlar, söz konusu santralı Koç Holding bünyesindeki bir enerji şirketine satıyor. Steag ile Koç Grubu’nun, bu konuda anlaştığı ve tarafların el sıkıştığı belirtiliyor.

Kaynaklar, satış işlemlerinin belli bir süre içinde tamamlanması ve santralın devrinin gerçekleşmesi bekleniyor. Kaynaklar, santralın satış tutarı hakkında bilgi vermedi.