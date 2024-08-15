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        Haberler Spor Transfer Almanlar duyurdu: Beşiktaş'tan Shaqiri bombası! - Futbol Haberleri

        Almanlar duyurdu: Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!

        Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Alman basınına göre, Beşiktaş, bonservisi elinde olan Xherdan Shaqiri'nin mali şartları hakkında bilgi aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 21:44 Güncelleme: 15.08.2024 - 21:44
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        Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi önemli isimleri transfer eden Beşiktaş, bir yıldız ismi daha gözüne kestirdi.

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        Sky DE'de yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservisi elinde olan Xherdan Shaqiri'nin mali şartları hakkında bilgi aldı.

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        Oyuncunun ayrıca Panathinaikos, AEK ve Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin de listesinde yer aldığı ifade edildi.

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        32 yaşındaki İsviçreli oyuncu, MLS ekibi Chicago Fire ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etmiş ve boşa çıkmıştı.

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        2022'de Olympique Lyon'dan Chicago Fire kadrosuna katılan Xherdan Shaqiri, kulübü ile çıktığı toplam 73 maçta 16 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

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        "DOĞRU ZAMANIN BU OLDUĞUNA İNANIYORUM"

        Ayrılık sonrası konuşan Xherdan Shaqiri de, "Kariyerimde yeni fırsatlar adına doğru zamanın bu olduğuna inanıyorum. Chicago'da geçirdiğim süre boyunca bana destek olan kulübüme ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Fire'a bundan sonrası adına başarı diliyorum" dedi.

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