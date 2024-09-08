Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya: 5 - Macaristan: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Almanya: 5 - Macaristan: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Uluslar A Ligi 3. Grubun ilk maçında Almanya, evinde Macaristan'ı 5-0 mağlup etti. Niclas Füllkrug, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic ve Kai Havertz'in (p) golleriyle farklı kazanan Panzerler, gruba 3 puanla başladı. Macaristan ise puansız başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 00:05 Güncelleme: 08.09.2024 - 00:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya gol oldu yağdı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Düsseldorf Arena'da oynanan müsabakayı 5-0'lık skorla Almanya kazandı.

        Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Niclas Füllkrug, 58. dakikada Jamal Musiala, 66. dakikada Florian Wirtz, 77. dakikada Aleksandar Pavlovic ve 81. dakikada penaltıdan Kai Havertz kaydetti.

        Almanya'da Jamal Musiala, karşılaşmayı 1 gol 3 asist ile tamamladı.

        Bu sonuçla birlikte Almanya gruba 3 puanla başlarken, Macaristan puansız kaldı. Grubun bir sonraki maçında Almanya deplasmanda Hollanda ile karşılaşırken, Macaristan sahasında Bosna-Hersek'i ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        İsrail yine okul vurdu
        İsrail yine okul vurdu
        18 gündür tek bir haber yok
        18 gündür tek bir haber yok
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        'Bir plan hazırladım'
        'Bir plan hazırladım'
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Elon Musk çok tehlikeli
        Elon Musk çok tehlikeli
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        Eşyaları sergilenecek
        Eşyaları sergilenecek
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Merhaba...
        Merhaba...