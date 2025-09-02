Habertürk
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2. haftanın sonuçları

        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 2. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. RB Leipzig, BVB Dortmund ve Bayern üç puanın sahibi oldu. Almanya Bundesliga Ligi'nde 2. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Giriş: 02.09.2025 - 10:30 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:30
        Almanya Bundesliga Ligi'nde 2. haftanın sonuçları ve puan durumu
        Almanya Bundesliga Ligi'nin 2. haftasının kapanışında, Köln ile Freiburg karşı karşıya geldi.

        Köln, zorlu mücadelede rakibi Freiburg'u 4-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        BVB Dortmund, evindeki mücadelede Union Berlin'i 3-0 skorla geçerek puanını 4'e yükseltti, konuk Union Berlin ise evine puan kaybederek döndü.

        RB Leipzig, evindeki mücadelede Heidenheim'i 2-0 skorla geçerek puanını 3'e yükseltti, konuk Heidenheim ise evine puan kaybederek döndü.

        Bayern, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Augsburg'u etkili oyunuyla 3-2 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 6 puana ulaştı.

        Zorlu deplasmanda St.Pauli ev sahibi rakibi Hamburg'u 2-0 mağlup etti.

        Frankfurt, deplasmanda Hoffenheim'i 3-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Almanya Bundesliga Ligi'nin 2. haftasında Werder Bremen ile Leverkusen arasında oynanan maç 3-3 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Ligin bu haftasında Stuttgart ile M'gladbach karşı karşıya geldi.

        2. haftada ev sahibi VfL Wolfsburg ile rakibi Mainz 05 berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 2. Haftanın Sonuçları
        29.08.2025 21:30
        Hamburger SV
        0
        St Pauli
        2
        İY(0-1)
        30.08.2025 16:30
        TSG Hoffenheim
        1
        Eintracht Frankfurt
        3
        İY(0-2)
        30.08.2025 16:30
        Werder Bremen
        3
        Bayer Leverkusen
        3
        İY(1-2)
        30.08.2025 16:30
        RB Leipzig
        2
        FC Heidenheim
        0
        İY(0-0)
        30.08.2025 16:30
        Vfb Stuttgart
        1
        M'gladbach
        0
        İY(0-0)
        30.08.2025 19:30
        Augsburg
        2
        Bayern Münih
        3
        İY(0-2)
        31.08.2025 16:30
        Vfl Wolfsburg
        1
        Mainz 05
        1
        İY(1-0)
        31.08.2025 18:30
        Borussia Dortmund
        3
        Union Berlin
        0
        İY(1-0)
        31.08.2025 20:30
        FC Köln
        4
        Freiburg
        1
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 2. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Bayern Münih
        		2 2 0 0 6 7
        2
        Eintracht Frankfurt
        		2 2 0 0 6 5
        3
        FC Köln
        		2 2 0 0 6 4
        4
        Borussia Dortmund
        		2 1 1 0 4 3
        5
        St Pauli
        		2 1 1 0 4 2
        6
        Vfl Wolfsburg
        		2 1 1 0 4 2
        7
        Augsburg
        		2 1 0 1 3 1
        8
        Vfb Stuttgart
        		2 1 0 1 3 0
        9
        TSG Hoffenheim
        		2 1 0 1 3 -1
        10
        Union Berlin
        		2 1 0 1 3 -2
        11
        RB Leipzig
        		2 1 0 1 3 -4
        12
        Bayer Leverkusen
        		2 0 1 1 1 -1
        13
        Mainz 05
        		2 0 1 1 1 -1
        14
        M'gladbach
        		2 0 1 1 1 -1
        15
        Hamburger SV
        		2 0 1 1 1 -2
        16
        Werder Bremen
        		2 0 1 1 1 -3
        17
        FC Heidenheim
        		2 0 0 2 0 -4
        18
        Freiburg
        		2 0 0 2 0 -5

        2025/2026 Sezonu Almanya Bundesliga Ligi - 3. Hafta Maçları
