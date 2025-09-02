Almanya Bundesliga Ligi'nde 2. haftanın sonuçları ve puan durumu

Almanya Bundesliga Ligi'nde 2. haftanın sonuçları
Almanya Bundesliga Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 2. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. RB Leipzig, BVB Dortmund ve Bayern üç puanın sahibi oldu. Almanya Bundesliga Ligi'nde 2. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.
Almanya Bundesliga Ligi'nin 2. haftasının kapanışında, Köln ile Freiburg karşı karşıya geldi.
Köln, zorlu mücadelede rakibi Freiburg'u 4-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.
BVB Dortmund, evindeki mücadelede Union Berlin'i 3-0 skorla geçerek puanını 4'e yükseltti, konuk Union Berlin ise evine puan kaybederek döndü.
RB Leipzig, evindeki mücadelede Heidenheim'i 2-0 skorla geçerek puanını 3'e yükseltti, konuk Heidenheim ise evine puan kaybederek döndü.
Bayern, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Augsburg'u etkili oyunuyla 3-2 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 6 puana ulaştı.
Zorlu deplasmanda St.Pauli ev sahibi rakibi Hamburg'u 2-0 mağlup etti.
Frankfurt, deplasmanda Hoffenheim'i 3-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Almanya Bundesliga Ligi'nin 2. haftasında Werder Bremen ile Leverkusen arasında oynanan maç 3-3 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.
Ligin bu haftasında Stuttgart ile M'gladbach karşı karşıya geldi.
2. haftada ev sahibi VfL Wolfsburg ile rakibi Mainz 05 berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.