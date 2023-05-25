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Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU üyesi: Önleyebilirdim, engellemedim

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün hayattaki bilinen tek üyesi, ömür boyu hapse mahkum edilen Beate Zschaepe, imkanı olmasına rağmen cinayetleri engellemediği itirafında bulundu.

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  • Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU üyesi: Önleyebilirdim, engellemedim

    2000-2007 yıllarında ırkçı cinayetler işleyen terör örgütü NSU'nun faaliyetlerini ve bağlantılarını araştıran Bavyera Eyalet Meclisi'nde kurulan 2. NSU Araştırma Komisyonu, örgütün elebaşılarından Zschaepe'yi kaldığı Chemnitz kentindeki hapishanede dinledi.
  • Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU üyesi: Önleyebilirdim, engellemedim

    Zschaepe, Eyalet Meclisi üyelerine, "Tetiği kendim çekmişim gibi suçlu hissediyorum. İki Uwe'nin (Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos) hayatını kurbanlardan üstün tuttum. Teslim olsaydım cinayetlerin bir seri haline dönüşmesini önleyebilirdim" dedi.

    Münih'te görülen NSU davasının sona ermesinden beş yıl sonra ilk kez konuşan Zschaepe, sorulara da ilk defa doğrudan cevap verdi.
  • Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU üyesi: Önleyebilirdim, engellemedim

    NSU davasında Zschaepe, sadece yazılı beyanda bulunmuş, dava boyunca karar duruşması dahil sadece iki kez konuşmuştu.

     

    Komisyon Başkanı Toni Schuberl, Alman medyasına yaptığı açıklamada, "Bunu beklemiyorduk. Komisyon dışındaki çoğu kişi bizimle hiç konuşmayacağını düşünüyordu" ifadelerini kullandı.
  • Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU üyesi: Önleyebilirdim, engellemedim

    NSU'NUN GEÇMİŞİ

    Almanya'da 2000-2007'de 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu gerçekleştiren terör örgütü NSU üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.
  • Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU üyesi: Önleyebilirdim, engellemedim

    Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya’da büyük tartışmalara yol açmıştı.

    Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.
  • Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU üyesi: Önleyebilirdim, engellemedim

    NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.
  • Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU üyesi: Önleyebilirdim, engellemedim

    YARGI SÜRECİ

     

    Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde 2013’te başlayan terör örgütü NSU davasında karar, 11 Temmuz 2018’de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe 'ömür boyu' hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına mahkum edilmişti.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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