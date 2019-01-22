Almanya'da Yeşiller Partisi milletvekili Markus Ganserer cinsiyet değiştirdi ve yeni adını Tessa Ganserer olarak duyurdu.

2013 yılından bu yana Nürnberg-Nord'u temsil eden milletvekili Ganserer geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen seçimleri yeniden kazanmıştı.

Bavyeralı milletvekili Ganserer geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında adının Tessa olduğunu duyurarak, bundan böyle parlamentoya kadın olarak geleceğini söyledi.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Ganserer, gerçek kimliğini 10 yıl önce keşfettiğini ve evde kadın kıyafetleri giymeye başladığını, bunu eğlence olsun diye yapmadığını, kadın olmayı kendisinin seçmediğini belirtti.

Almanya'da cinsiyet değişimi sebebiyle ismini değiştirmek isteyenler en az iki cerrahi operasyon geçirmek ve talebinin gerçekleştirilmesi için bir yıl bekleme zorunda. Bu sebeple Ganserer'in yeni adı henüz resmiyet kazanmış değil.