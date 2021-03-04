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Almanya'da kontrollü açılış kararı alındı: Kısıtlamalar 28 Mart'a kadar sürecek

Almanya yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve salgını kontrol altına alabilmek için 16 Aralık'ta uygulamaya koyduğu kısmi kapatma önlemlerini kontrollü bir şekilde gevşetme kararı aldı. Söz konusu kısıtlamalar 28 Mart’a kadar sürecek

Almanya'da kontrollü açılış kararı alındı: Kısıtlamalar 28 Mart'a kadar sürecek
İHA

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 16 eyaletin başbakanlarının bugün video konferans sistemiyle gerçekleştirdiği ve 10 saat süren korona zirvesinde kısıtlamaların kademeli ve kontrollü bir şekilde gerçekleşeceği veya kısıtlamaların sertleştirileceği kararlaştırıldı.

Zirvenin ardından açıklamada bulunan Başbakan Angela Merkel, 2021 baharının 2020 baharından daha güzel olacağını belirterek, "Artık elimizde aşımız ve test yapma imkanlarımızın yanı sıra tecrübeli sağlık kadromuz bulunuyor. Avrupa ülkelerine nazaran Almanya olarak iyi durumdayız. Almanya ikinci dalga salgını hep birlikte mücadele ederek atlattı. Üçüncü dalgayı da hep birlikte eyalet başbakanlarıyla aldığımız kararları uygulamaya koyarak başaracağız. Salgın sayılarının yükselmesi halinde tekrar kısıtlamaya gidilecek" ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre; Almanya'da koronavirüs vakalarının yüksek seyretmesi üzerine 16 Aralık 2020'de temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan marketler, eczaneler, bankalar, akaryakıt istasyonları gibi işletmeler dışındaki tüm dükkanların kapatılması kararı alınmıştı.

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