Almanya'da taraftarlar, "Futbol Aşkı"yla coşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gözler, turnuvanın resmi maç topu Fussballliebe'de (Futbol Aşkı) olacak. Merakla beklenen turnuva 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek.

Toplamda 10 statta düzenlenecek turnuvada futbolseverler, bir ay boyunca resmi maç topu Fussballliebe ile coşacak.

1968 yılından bu yana 4 yılda bir düzenlenen organizasyonun resmi maç topunu üreten Adidas firması, "Connected Ball" teknolojisini bu turnuvada ilk kez kullanacak.

2023 yılında UEFA ve Adidas tarafından başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı önünde düzenlenen törende tanıtılan top, Almancada futbol aşkı anlamına geliyor.

HAKEM DOSTU YÜKSEK TEKNOLOJİ

Turnuvanın resmi maç topu Fussballliebe, yüksek teknolojisi sayesinde hakemlere karar alma aşamasında önemli katkı sağlayacak.

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Adidas'ın Avrupa şampiyonalarında ilk kez kullanacağı "Connected Ball" teknolojisi sayesinde hakem hataları en aza indirilecek.

Söz konusu teknoloji, hakemlere topun her hareketiyle ilgili bilgi sağlayacak. Bu durum, Video Yardımcı Hakemin (VAR) karar alma sürecine önemli ölçüde katkı sunacak.

İLK KEZ ELEMELERDE KULLANILMIŞTI

Fussballliebe futbol topu, organizasyon öncesinde ilk kez eleme aşamalarında sahne almıştı.

Turnuvanın resmi maç topu, ilk kez İtalya ile Kuzey Makedonya arasında oynanan EURO 2024 grup eleme karşılaşmasında kullanılmıştı.

Öte yandan turnuvanın resmi maç topu, Almanya ile Türkiye arasında Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki özel maçta da yer almıştı.