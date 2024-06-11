Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya'da taraftarlar, "Futbol Aşkı"yla coşacak - Futbol Haberleri

        Almanya'da taraftarlar, "Futbol Aşkı"yla coşacak

        Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gözler, turnuvanın resmi maç topu Fussballliebe'de (Futbol Aşkı) olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:33 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da taraftarlar, futbolla coşacak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gözler, turnuvanın resmi maç topu Fussballliebe'de (Futbol Aşkı) olacak. Merakla beklenen turnuva 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek.

        Toplamda 10 statta düzenlenecek turnuvada futbolseverler, bir ay boyunca resmi maç topu Fussballliebe ile coşacak.

        1968 yılından bu yana 4 yılda bir düzenlenen organizasyonun resmi maç topunu üreten Adidas firması, "Connected Ball" teknolojisini bu turnuvada ilk kez kullanacak.

        2023 yılında UEFA ve Adidas tarafından başkent Berlin'deki Olimpiyat Stadı önünde düzenlenen törende tanıtılan top, Almancada futbol aşkı anlamına geliyor.

        HAKEM DOSTU YÜKSEK TEKNOLOJİ

        Turnuvanın resmi maç topu Fussballliebe, yüksek teknolojisi sayesinde hakemlere karar alma aşamasında önemli katkı sağlayacak.

        REKLAM

        Adidas'ın Avrupa şampiyonalarında ilk kez kullanacağı "Connected Ball" teknolojisi sayesinde hakem hataları en aza indirilecek.

        Söz konusu teknoloji, hakemlere topun her hareketiyle ilgili bilgi sağlayacak. Bu durum, Video Yardımcı Hakemin (VAR) karar alma sürecine önemli ölçüde katkı sunacak.

        İLK KEZ ELEMELERDE KULLANILMIŞTI

        Fussballliebe futbol topu, organizasyon öncesinde ilk kez eleme aşamalarında sahne almıştı.

        Turnuvanın resmi maç topu, ilk kez İtalya ile Kuzey Makedonya arasında oynanan EURO 2024 grup eleme karşılaşmasında kullanılmıştı.

        Öte yandan turnuvanın resmi maç topu, Almanya ile Türkiye arasında Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki özel maçta da yer almıştı.

        ŞAMPİYONANIN RESMİ MAÇ TOPLARI

        1960 ve 1964 yıllarında Avrupa Uluslar Kupası adıyla hayata geçen ve 1968 yılından itibaren Avrupa Futbol Şampiyonası ismini alarak günümüze gelen organizasyon, birçok resmi maç topuna imza attı.

        Tarihi boyunca Adidas'ın organizasyona özel ürettiği futbol topları, taraftarların hafızalarına kazınmayı başardı.

        Şirket, 1968 yılında Telstar Elast modeliyle açılış yaparken, daha sonra 1972 ve 1976'da Telstar, 1980'de Tango İtalya, 1984'te Tango Mundial, 1988'de Tango Europa, 1992'de Etrusco Unico, 1996'da Questra Europa, 2000'de Terrestra Silverstream, 2004'te Roteiro, 2008'de Europass, 2012'de Tango 12, 2016'da Beau Jeu ve son olarak 2020'de Uniforia maç toplarını üretti ve futbolseverlerin hizmetine sundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 3 ölü!
        Feci kaza! İlk belirlemeye göre 3 ölü!
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        Magandalar ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yaptı!
        "Montella'nın Samet sevdası"
        "Montella'nın Samet sevdası"
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Cevdet Yılmaz'dan borsa işlemlerine vergi açıklaması
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Çekim değil, sıradan tatil
        Çekim değil, sıradan tatil
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Yasemin'in iki farklı hayatı
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Milletvekili Sakık'ın oğlu yaralamadan tutuklandı!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        Beş günde 3 ölümün ardından Sivas Valiliği'nden çarpıcı açıklama!
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        7 bin yıl önce çekirdekliydi, insan eliyle nasıl değişti?
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Daha önce duymadığınız 10 çılgın diyet!
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Apple, yapay zeka destekli iOS 18'i tanıttı
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        Musk, Apple'ı yasaklayacak mı?
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"
        "Fransa tarihinin en önemli seçimi"