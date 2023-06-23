İŞ BULMAK DAHA KOLAY OLACAK

Nitelikli işçilerin göçünü kolaylaştıracak yeni yasa, AB dışındaki nitelikli işçilerin Almanya'da iş bulmalarını daha kolay ve cazip hale getirmeyi amaçlıyor.

Kanada modeline dayalı bir puan sistemine dayanan bir fırsat kartı planlanırken, puanlar dil becerisi, mesleki deneyim, yaş gibi kriterlere göre verilecek. Buna ek olarak, bilişim uzmanları ve bazı sektördekiler belirli nitelikleri kanıtlayabildikleri takdirde üniversite diploması olmadan da Almanya'ya gidebilecekler.