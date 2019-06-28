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Almanya'dan NSU itirafı: Cinayetler aydınlığa kavuşmadı

AA

Almanya'nın yeni Adalet Bakanı Christine Lambrecht ülkede 2000-2007 yıllarında sekizi Türk toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlerin tam olarak aydınlığa kavuşmadığını söyledi.

almanya

Görevine yeni atanan Adalet Bakanı Christine Lambrecht Federal Meclis'te (Bundestag) ''Demokrasinin korunması, nefret ve aşırı sağ şiddete karşı'' konulu oturumda yaptığı konuşmada aşırı sağcı bir neonazi tarafından öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetinin bir dönüm noktası olduğunu belirterek ülkenin farklı boyutlarda aşırı sağ tehdit altında olduğunu kaydetti.

Bu dönüm noktasına nasıl gelindiğinin sorgulanması gerektiğini vurgulayan Lambrecht, ''Bu birden bire olan bir şey değil, bir geçmişi var. Bu 10 kişiyi katleden NSU terör örgütünün gelişimiyle ortaya çıktı. NSU ortaya çıkmadan, yıllarca gizli kaldı. Adli merciler, asıl suçluları ortaya çıkarmak yerine kurbanların ailelerinden şüphelendi.'' ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; NSU terör örgütünün Kassel'de öldürdüğü Halit Yozgat'ı da anan Lambrecht, ''Halit NSU tarafından öldürüldüğünde 21 yaşındaydı. Bu nedenle çok net ve açık söylüyorum, NSU cinayetlerinin aydınlığa kavuşması sonlanmamıştır. Hiçbir NSU dosyası gizli kalmamalıdır. NSU soruşturma komisyonlarındaki milletvekillerinin bu cinayetleri aydınlatabilmesi için bu dosyalara ihtiyacı var.” değerlendirmesinde bulundu.

Aşırı sağ terörü kabul etmeyeceklerini ve buna karşı her türlü önlemi alarak mücadele edeceklerini kaydeden Lambrecht, ''Hoşgörüsüzlük nefrete, nefret tehdite, tehdit şiddete götürüyor. Bu döngüyü durdurmalıyız. Uyanık olmalıyız'' dedi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi Lambrecht aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partili milletvekili Martin Hohmann'ın sosyal paylaşım sitesinden yaptığı ''2015 yılında sınırlar açılmasaydı Lübcke hayatta olacaktı.'' ifadelerini de sert bir dille eleştirerek bunun ne kadar aptalca ve berbat bir ifade olduğunu vurguladı.

NSU DAVASI

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu düzenlemekle suçlanan NSU terör örgütü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı. NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olan Beate Zschaepe, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanmıştı. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde 2013'ten bu yana görülen dava 11 Temmuz'da sonuçlanmış ve Zschaepe ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Hessen Eyalet Hükümeti NSU terör örgütünün Kassel'de katlettiği Halit Yozgat cinayeti esnasında orada bulunan bir istihbarat çalışanı nedeniyle ilgili istihbarat dosyasına 120 yıl erişim yasağı getirmişti.

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