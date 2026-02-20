Canlı
        Almanya'dan vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı | Dış Haberler

        Almanya'dan vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı

        Almanya, İran'daki vatandaşlarına bu ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

        Giriş: 20.02.2026 - 23:05 Güncelleme: 20.02.2026 - 23:07
        Almanya'dan vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısı
        Almanya’nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan ve "İran'daki Alman vatandaşlarına yeniden acil ülkeyi terk etme çağrısı” başlığı taşıyan açıklamada, İran'da ve bölgede gerginlik durumunun devam ettiği belirtildi.

        Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışmalar yaşanması ihtimalinin dışlanamayacağı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Alman vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısının tekrar hatırlatılmak istendiği aktarıldı.

        Açıklamada, gerginliğin tırmanması durumunda Dışişleri Bakanlığı ve Tahran’daki Alman Büyükelçiliğinin ülkeden ayrılma konusunda "neredeyse hiçbir destek sağlayamayabileceğinin" dikkate alınması istenerek Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmek için mevcut imkanları kullanmaları çağrısında bulunuldu.

        *Fotoğraf: EPA/CLEMENS BILAN, temsilidir

        Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan 'güncellemesi', efsaneler ve gerçekler... Pide kuyruğunda geçen çocukluk

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, ramazanın ikinci gününde Mihrimah Sultan Camii'ni gezdirip Mimar Sinan'ın ince dokunuşlarını anlatmaya devam ediyor. Sohbet sırasında konu eski ramazanlara da geliyor...

