        Almanya: Endişelenmeye gerek yok - Enerji Haberleri

        Almanya: Endişelenmeye gerek yok

        Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırısı sonrası Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyonun Almanya ekonomisi üzerindeki etkilerini miktar olarak belirlemenin şu aşamada imkansız olduğunu ancak bölgeden çok cüzi miktarda ham petrol aldıkları için "endişelenmeye gerek olmadığını" söyledi

        Giriş: 02.03.2026 - 18:59
        Almanya: Endişelenmeye gerek yok

        Almanya Hükümet Sözcüsü Kornelius, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da durumun ekonomik yansımaların büyük ölçüde çatışmanın süresine bağlı olduğunu belirtti.

        Hükümetin sanayi kuruluşları, ticaret odaları, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Avrupalı ortaklarla yakın temas halinde olduğunu belirten Kornelius, olası senaryolara ilişkin öngörüde bulunmaktan kaçındı.

        Stefan Kornelius, enerji arzına yönelik endişeler konusunda ise "Petrol ve doğal gaz tedariki konusunda endişelenmeye gerek yok. Tedarik kaynaklarımız çeşitlendirilmiş durumda." dedi.

        Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü de benzer bir değerlendirmede bulunarak, ülkede ham petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arz güvenliğinin garanti altında olduğunu savundu.

        Almanya’nın stratejik gaz rezervinin fizibilitesi üzerine çalışmaların devam ettiğini bildiren sözcü, bu çalışmaların mevcut çatışma ortamından bağımsız olarak yürütüldüğünü ve değerlendirme sürecinin henüz tamamlanmadığını da kaydetti.

        Bakanlık sözcüsü, "Bölgeden çok cüzi miktarda ham petrol alıyoruz, LNG tedarikimiz ise bulunmuyor." diyerek, Alman şirketlerin mevcut kontratlarına güvenebileceğini ve sevkiyatların şimdilik güvence altında olduğunu ifade etti.

        Öte yandan, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması küresel enerji fiyatları üzerinde ciddi bir baskı oluştururken, Orta Doğu'daki savaş, Almanya'da stratejik doğal gaz ve petrol rezervlerine ilişkin tartışmaları da alevlendirdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

