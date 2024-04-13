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        Haberler Dünya Almanya ve Avusturya'dan İran'daki vatandaşlarına çağrı - Dünya haberleri

        Almanya ve Avusturya'dan İran'daki vatandaşlarına çağrı

        Almanya, İran'da bulunan vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini talep etti. Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'i vurma ihtimali nedeniyle yaşanabilecek gerginlikten ötürü bu ülkede yaşayan vatandaşlarına en yakın dış temsilcilikle irtibat kurmaları ve ülkeden ayrılmaları uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 00:32 Güncelleme: 13.04.2024 - 01:05
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        2 ülkeden İran'daki vatandaşlarına çağrı
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        Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle İsrail ile İran arasındaki bölgedeki mevcut gerginliklerin, ani gerilimi tırmandırma tehlikesi barındırdığı belirtildi.

        "İran’a seyahat edilmemesi uyarısı" yapılan açıklamada "Alman vatandaşlarından İran’ı terk etmeleri" istendi.

        Açıklamada, güvenlik durumunun hızla ve önceden uyarı yapılmaksızın kötüleşebileceği belirtilerek, gerilimden hava, kara ve deniz ulaşım yollarının da etkilenebileceği ve buna bağlı olarak İran'a giriş ve çıkışlarda olası aksaklıkların yaşanabileceğine işaret edildi.

        AVUSTURYA DA ÇAĞRIDA BULUNDU

        İsrail’in 1 Nisan’da İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasını vurmasının ardından Tahran yönetiminin olası bir misillemede bulunma durumu nedeniyle Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İran, Irak ve Lübnan’a yönelik savaş ve çatışma dönemlerinde yürürlüğe sokulan en üst düzeyde seyahat uyarısı yaptı.

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        Bakanlık, bu 3 ülkede gerginliğin hat safhada olduğunu belirterek, tehlike riskinin çok yüksek olması nedeniyle bu bölgede bulunan Avusturyalıları çok dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        İç savaş, savaş benzeri bir durumun yaşanması ya da fiili savaş durumlarına ilişkin bu ülkelerde yaşayan Avusturyalıların, en yakın dış temsilcilikle irtibata geçmesi ve mümkün olan en hızlı şekilde bu ülkeyi ya da bölgeyi terk etmeleri istendi.

        Bu arada Avusturya Haber Ajansı (APA) Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Avusturya Hava Yolları'nın, İran seferlerini 18 Nisan Perşembe'ye kadar askıya aldığını duyurdu.

        İSRAİL'E DE SEYAHAT UYARISI

        İsrail’e yönelik seyahat uyarısında da bulunan Bakanlık, İsrail’in Gazze ve Lübnan sınırları için 5’inci, ülkenin tamamı için ise 4’üncü seviyede seyahat uyarısı yaptı.

        İran’ın İsrail’i vurma ihtimali nedeniyle ülkenin geneli için güvenlik riskinin çok yüksek olduğu ifade edilerek, burada yaşayan Avusturyalıların, Tel Aviv Büyükelçiliği ile irtibat halinde hareket etmeleri istendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #iran
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